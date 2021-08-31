Зеленский хочет разобраться в США, кто и что пообещал Украине — эксперт

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун поделился с порталом "Комментарии" своим ожиданием по поводу ожидаемой встречи президента Владимира Зеленского с главой Штатов Джозефом Байденом. Эксперт согласен с тем, что визит украинской делегации в США происходит в непростых обстоятельствах — как на мировой арене, так и внутри Штатов.

Зеленский хочет понять, кто и что обещал в США Украине. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Сейчас у администрации Байдена есть немало основных, более приоритетных, чем Украина, заданий, на которые они направляют свои усилия. Это и внутренние конфликты на основе экономических проблем, и борьба с коронавирусом, и повышение градуса этнических противостояний. И, конечно, ситуация в Афганистане, которая вышла за рамки допустимого. Так что есть большая вероятность, что встреч Зеленского и Байдена может быть оттенена другими событиями. В том числе выходом американских войск из Афганистана, в связи с чем осуществляется серьезное давление на Байдена. И общественное внимание будет сосредоточено в первую очередь на этом событии. В таком проблемном историческом моменте для США украинским визитерам будет сложно достигнуть с ними каких-то глобальных договоренностей", — считает политолог.

В то же время, подчеркивает он, следует максимально использовать возможность для лоббирования украинских интересов, усиления связей.

"Не секрет, что отношения между США и Украиной — довольно сложные. Были надежды, что они потеплеют после ухода Трампа и прихода Байдена, который дела много соответствующих заявлений. Он даже давил на РФ в первые месяцы своей деятельности на посту президента, вводил какие-то дополнительны санкции. Но вскоре всё фактически перевернулось с ног на голову. И мы видим, что многие последние действия Байдена идут на пользу российской власти. Следовательно — во вред Украине", — отмечает Максим Джигун.

Эксперт видит желание Украины в целом и Зеленского в частности, достичь во время переговоров в США каких-то глобальных подвижек в военной сфере.

"Просматривается огромное желание украинской власти, чтобы США больше финансировали в нашу обороноспособность. Чтобы были дополнительные поставки отдельных видов вооружения, в том числе для военно-морских сил Украины, — говорит политолог. — Еще момент, на котором явно сосредоточит внимание Зеленский, касается поддержки украинских евроатлантических устремлений. Украинский президент ранее даже в ультимативной форме пытался получить от США какой-то план действий для нашей страны на пути в НАТО, каких-то гарантий. Этого не случилось. Так что это тема будет подниматься. С точки зрения украинской администрации (абсолютно логичной), Украина сдерживает российскую агрессию от продвижения на Запад. И нам следует в этом помогать".

По мнению Максима Джигуна, также украинской делегации важно добиться получения неких гарантий в связи с вероятным запуском "Северного потока-2". В виде неких компенсаций, заверений, что наша газотранспортная система останется востребованной.

"Зеленский хочет разобраться, кто и что обещал Украине. Кто главный гарантодатель в этой ситуации. Что наша страна может конкретно пощупать, поучить взамен после соглашения между США и ФРГ о фактическом снятии санкций с СП-2. Соглашении, принятом точно не в пользу Украине. Тема чувствительная и для США, ведь в Конгрессе Байдена за этот шаг критикуют, в том числе сопартийцы-демократы. И фактически весь Конгресс — и республиканцы, и демократы, — голосовал за санкции против СП-2. А Байден этот проект фактически легитимизировал. Так что для нас есть возможность получить какие-то ответы и обязательства со стороны США", — говорит политолог.

Анонсированное подписание рамочного договора о совместном освоении космоса, равно как об увеличении количества украино-американских учений Максим Джигун считает скорее декларативными моментами, имеющими больше символическое значение.

"Что касается встречи украинской делегации с представителями большого американского бизнеса, то она должна бы, с точки зрения Офиса президента, привести к увеличению инвестиций в нашу экономику. Но учитывая постыдное состояние отечественной судебной реформы, отсутствие безопасностных, инвестиционных гарантий в Украине, позитивного инвест-климата, ожидать серьезных американских финансовых вливаний не приходится", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какими личными ожиданиями от визита в Вашингтон делился Владимир Зеленский накануне встречи с Джозефом Байденом. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему встречу американского и украинского президентов решили перенести в очередной раз.

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