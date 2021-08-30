Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября: причины переноса визита

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Татьяна Каптур
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Америку планировался 30 сентября, но встреча была перенесена. Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.
Владимир Зеленский и Джо Байден, фото: Диалог.UA
Также Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки поддерживают Зеленского в борьбе за реализацию новых реформ и отметили его "борьбу против коррупции в Украине".
Сам же Владимир Зеленский отметил, что ожидает конструктива от предстоящего диалога. Президент Украины планирует посетить Вашингтон и Калифорнию в рамках данной встречи.
К слову, встреча двух лидеров государств переносилась дважды.
Сначала встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского была запланирована на 1 августа. В итоге визит был перенесён на 30 число этого же месяца. Сейчас же дата соответствующего мероприятия поменялась второй раз. Теперь встреча президентов состоится 1 сентября.
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А также о том, что в Белом доме подтвердили встречу Байдена с Зеленским и рассказали, о чем будет идти разговор.
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