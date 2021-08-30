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Главная Новости Политика внешняя политика Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября: причины переноса визита
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Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября: причины переноса визита

Изначально встреча двух лидеров планировалась на 1 августа

сегодня, 09:03
Автор:

Татьяна Каптур

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Америку планировался 30 сентября, но встреча была перенесена. Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября: причины переноса визита

Владимир Зеленский и Джо Байден, фото: Диалог.UA

"Эта встреча подтверждает точную поддержку Украины со стороны США. Мы выступаем за целостность территории страны, а также за тесную работу в плане энергетической безопасности между государствами", — сообщил Байден.

Также Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки поддерживают Зеленского в борьбе за реализацию новых реформ и отметили его "борьбу против коррупции в Украине".

Сам же Владимир Зеленский отметил, что ожидает конструктива от предстоящего диалога. Президент Украины планирует посетить Вашингтон и Калифорнию в рамках данной встречи.

"Встреча должна быть плодотворной и максимально содержательной", — ранее сообщал глава Украины.

К слову, встреча двух лидеров государств переносилась дважды.

Сначала встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского была запланирована на 1 августа. В итоге визит был перенесён на 30 число этого же месяца. Сейчас же дата соответствующего мероприятия поменялась второй раз. Теперь встреча президентов состоится 1 сентября.

"В общем, перенос встречи связан именно с ситуацией в Афганистане. Как таковых разногласий по этому поводу нет", — ранее сообщал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте также материал портала "Комментарии" о встрече Зеленского и Байдена: что может принести Украине этот визит.

А также о том, что в Белом доме подтвердили встречу Байдена с Зеленским и рассказали, о чем будет идти разговор.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/belyy-dom-vizit-zelenskogo-1-sentyabrya-podtverdit-1630286055.html
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