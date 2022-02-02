США просит Китай, Японию и Индию поставлять газ в Европу, если Россия нападет на Украину: что это может значить

Стало известно, что администрация президента Соединенных штатов Америки и некоторые европейские союзники обратились к нескольким крупным импортерам природного газа в Азии, включая Китай, с предложением отправить их топливо в Европу в случае эскалации конфликта в Украине. Об этом пишут в издании Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает портал "Комментарии".

Поставка газа в Европу в случае нападения России. Фото из открытых источников

По информации издания, администрация Джо Байдена уже провела переговоры с официальными лицами в Японии, Южной Корее и Индии, а также в Пекине. Также чиновники Белого дома проводят переговоры с производителями газа в Катаре, Нигерии, Египте и Ливии, чтобы выяснить, смогут ли они увеличить добычу газа в чрезвычайной ситуации.

"В отличие от нефти, на мировом газовом рынке мало резервных мощностей, и ни один производитель не заявил, что может прокачать больше газа за столь короткий срок", — пишут в издании Bloomberg.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Пентагон привел еще тысячи военных в повышенную готовность к переброске в Европу. Байден направил более 3000 американских военных для развертывания для поддержки европейских союзников, сообщает Wall Street Journal. Около 2000 американских военнослужащих перекинутся из Соединенных Штатов в Польшу и Германию, а около 1000 – из Германии в Румынию, пишет журнал. На этой неделе Пентагон предположил, что перемещение войск может происходить из Европы.

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