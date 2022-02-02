Экс-нардепа БПП повысили до зампредседателя Набсовета «Укрзализныци»

Наблюдательный совет "Укрзализныци" теперь с новым председателем Гепардом Хафером, а также заместителем председателя, которым стал хорошо известный многим Сергей Лещенко. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении Мининфраструктуры.

Сергей Лещенко. Фото: LIGA.net

Гепард Хафер является независимым членом набсовета "Укрзализныци".

Сергей Лещенко впервые громко заявил о себе, как зам главреда в издании "Украинская правда". Журналистской деятельности Лещенко отдал 12 лет. С 2002 по 2014-й Сергей Лещенко трудился в "Украинской правде". А после Революции Достоинства решил сменить ремесло, попробовав свои силы, как народный избранник, выбрав для похода в Верховную Раду на то время одну из самых рейтинговых политических сил Блок Петра Порошенко, где получил проходное место в списке.

Так, с 2014-го по 2019-й год Сергей Лещенко был нардепом, хоть и зарекомендовал себя как критик Банковой и лично Порошенко, но тем не менее из фракции БПП Лещенко не выходил, пробыл в ней всю каденцию, чтобы не потерять мандат.

В 2019-м году Сергей Лещенко резко переметнулся в лагерь Владимира Зеленского, но не попал ни в Верховную Раду от "Слуги народа", ни в правительство. Ему нашлось место в набсовете "Укрзализныци", хотя раньше в транспортной сфере бывший журналист и нардеп не работал.

В сентябре 2021 года полномочия Лещенко в набсовете УЗ были прекращены. Но под конец года он вернулся в набсовет назначением правительства.

Одним из громких скандалов стало попадание в сеть суммы зарплаты Сергея Лещенко в набсовете УЗ. Она составила более 300 тыс. гривен в месяц.

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