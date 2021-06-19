«Заморозка» военной помощи Украине от США: что сообщили в Белом Доме

Информация о вероятной блокировке предоставления помощи американской стороной для Украины в военном плане является фейковой. По сообщению представителей Белого Дома, такие заявления можно охарактеризовать исключительно как "чушь".



США не прекратят военную поддержку Украины. Фото: ТАСС

Официальный сайт администрации президента Соединенных Штатов опубликовал публичное заявление пресс-секретаря Джен Псаки. Чиновница в своем спиче подчеркнула: Америка остается на стороне Украины в конфликте с Россией, а потому продолжит всячески поддерживать нашу страну.

Также в США напомнили: предыдущий "вспомогательный пакет", касающийся летальной техники, был направлен в Украину считанные дни назад. Весьма "увесистую" финансовую подмогу размером в 150 млн долларов нашему государство выдали непосредственно перед встречей американского и российского президентов.

Как подчеркивает Джен Псаки, на данный момент в Штатах точно следуют предписанию Конгресса, инициировавшего помощь для поддержки безопасности Украины.





Помимо прочего, представительница Белого Дома в очередной раз повторила слова Джозефа Байдена о том, что США остаются одним из главных стратегических партнеров нашей страны. В борьбе с российскими наемниками на Донбассе и сдерживанию агрессии Кремля Америка остается на стороне Украины.

Отмечается, что американские власти в данный момент имеют несколько резервных фондов, которые могут быть использованы, если Владимир Путин решит отдать приказ о полноценном наступлении на Украину. В подобном случае помощь от Штатов для Украины будет выделена молниеносно.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, при каком условии официальный Вашингтон будет готов присоединиться к обсуждению вопросов Донбасса. Подробности — в нашем материале.

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