США готовы присоединиться к переговорам по Донбассу: при каком условии

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Вечканова Елена
В Белом Доме не исключают
присоединение американских дипломатов к переговорному процессу насчет
урегулирования войны на Донбассе. По словам заместителя Госсекретаря США Виктории
Нуланд, сейчас в планах официального Вашингтона — начало консультаций с украинскими
партнерами насчет отдельных деталей "Минских соглашений", сообщает "Радио
Свобода".
Виктория Нуланд говорит, что США начинают консультации с Украиной. Фото из открытых источников
Нуланд отмечает,
что "Минск" пока нельзя убирать из поля зрения, даже если кажется, что документ
абсолютно невыгоден Киеву. Все потому, что пока только в этих соглашениях Кремль
официально подтвердил свое причастие к военному конфликту в Украине.
По мнению
американского политика, в документе, который прописывает, что в случае
выполнения Украиной обязательств Россия уберется с Донбасса, есть много
подводных камней. Вполне возможно, говорит Виктория Нуланд, соглашения следует
изменить. Именно поэтому Штаты собираются вести консультации с украинскими
дипломатами.
Во время встреч,
по словам Нуланд, планируется обсудить варианты выполнения условий
договоренностей не в ущерб украинскому государству. Если переговоры с Украиной
окажутся результативными, Вашингтон вполне может пойти на то, чтобы
присоединиться к "нормандскому формату".
Виктория Нуланд подчеркнула, что американцы готовы помочь нашей стране реализовать Минск — однако лишь на тех условиях, которые помогут восстановить территориальную целостность государства и убрать с Донбасса россиян, а также спонсируемых ими боевиков.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как оценивают вариант присоединения американских дипломатов к переговорам насчет российско-украинской войны в Кремле. Подробности — в нашем материале.
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