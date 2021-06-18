США готовы присоединиться к переговорам по Донбассу: при каком условии

В Белом Доме не исключают присоединение американских дипломатов к переговорному процессу насчет урегулирования войны на Донбассе. По словам заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд, сейчас в планах официального Вашингтона — начало консультаций с украинскими партнерами насчет отдельных деталей "Минских соглашений", сообщает "Радио Свобода".



Виктория Нуланд говорит, что США начинают консультации с Украиной. Фото из открытых источников

Нуланд отмечает, что "Минск" пока нельзя убирать из поля зрения, даже если кажется, что документ абсолютно невыгоден Киеву. Все потому, что пока только в этих соглашениях Кремль официально подтвердил свое причастие к военному конфликту в Украине.

По мнению американского политика, в документе, который прописывает, что в случае выполнения Украиной обязательств Россия уберется с Донбасса, есть много подводных камней. Вполне возможно, говорит Виктория Нуланд, соглашения следует изменить. Именно поэтому Штаты собираются вести консультации с украинскими дипломатами.

Во время встреч, по словам Нуланд, планируется обсудить варианты выполнения условий договоренностей не в ущерб украинскому государству. Если переговоры с Украиной окажутся результативными, Вашингтон вполне может пойти на то, чтобы присоединиться к "нормандскому формату".

Виктория Нуланд подчеркнула, что американцы готовы помочь нашей стране реализовать Минск — однако лишь на тех условиях, которые помогут восстановить территориальную целостность государства и убрать с Донбасса россиян, а также спонсируемых ими боевиков.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как оценивают вариант присоединения американских дипломатов к переговорам насчет российско-украинской войны в Кремле. Подробности — в нашем материале.

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