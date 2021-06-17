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Нардеп рассказал, зачем Украине оборонное соглашение с США

Сергей Рахманин считает, что у официального Киева есть уникальный шанс

сегодня, 14:38
Автор:

Елизавета Черных

Народный депутат Украины ІХ созыва от партии "Голос" Сергей Рахманин считает, что сейчас у украинской власти есть уникальный шанс, который предусматривает заключение оборонного соглашения с США. По мнению нардепа, она открывает наибольшие перспективы для нашего государства в секторе безопасности, передает корреспондент издания "Комментарии".

Нардеп рассказал, зачем Украине оборонное соглашение с США

Сергей Рахманин - фото из открытых источников

"Сейчас у Киева есть уникальный шанс. Есть возможность просить у Штатов особый статус. Речь идет о двух соглашениях — особый статус партнера вне НАТО или оборонительное соглашение. Просить одновременно и то, и другое — нет смысла. Особый статус партнера на сегодня не имеет большого значения, потому что те выгоды, перспективы и преференции, которые он предоставляет. 80% из этого списка мы уже имеем в пределах целого ряда договоренностей, которые у нас есть. Поэтому лучше для Украины было бы твердо добиваться оборонного соглашения. Оно открывает наибольшие перспективы, в том числе по возможность закупки вооружения и военной техники и главное — оно предусматривает возможность постоянного пребывания подразделений США на ротационной основе на территории Украины. Это с точки зрения безопасности — очень хороший шанс", — сказал Рахманин.

Однако нардеп отметил, что сейчас теряется смысл просить отдельное соглашение, поскольку Украина выбрала вариант вступления в Североатлантический Альянс через механизм ПДЧ:

"Если бы не было упоминания о ПДЧ (План действий по членству — ред.) на саммите НАТО, тогда разговор о соглашении имел бы больший смысл. Сегодня, когда мы сами для себя выбрали твердый вариант вступления в Альянс через механизм ПДЧ, просить отдельное соглашение — нет никакого смысла. Для того чтобы получить ПДЧ, за этот год Украина должна наполнить содержанием реальную дорожную карту и по меньшей мере принять ряд базовых законов, например, о Службе безопасности, об оборонных закупках, государственной тайне... Но важно их не только принять, но и воплотить в жизнь", — резюмировал Рахманин.

Ранее портал "Комментарии" писал, нардеп рассказала, какие законопроекты нужно принять, чтобы ускорить вступление Украины в НАТО.


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Источник: https://comments.ua/
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