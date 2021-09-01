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Зачем США предоставят Украине $3 миллиарда

Деньги выделит Экспортно-импортный банк США

сегодня, 16:05
Автор:

Хмільовська Інна

После визита президента Украины Владмира Зеленского в США и ряда его встреч с американским президентом Джо Байденом, стало известно, что наши страны подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере трех млрд долларов. Кроме того, Вашингтон планирует предоставить дополнительно $45 млн гуманитарной помощи на Донбассе. И $12,8 млн — на борьбу с COVID-19. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Зачем США предоставят Украине $3 миллиарда

Зеленский в Конгрессе. Фото Іnstagram

"Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в сумме 3 млрд долларов", — говорится в сообщении Белого дома.

Также сообщается, что Вашингтон планирует предоставить дополнительно $45 млн гуманитарной помощи на Донбассе. И $12,8 млн — на борьбу с COVID-19. 

"Мы считаем, что за 30 лет, прошедших с момента обретения Украиной независимости, наше стратегическое партнерство никогда не было сильнее, чем сейчас. Этот визит будет расширять и расширять постоянное взаимодействие президента Байдена и администрации в течение последних восьми месяцев или около того", — добавили в Белом доме.

Президент Байден уже дважды разговаривал с президентом Зеленским по телефону в апреле и в июне. Этот июньский телефонный звонок, конечно же, прозвучал за несколько недель до личной встречи президента с президентом Путиным в Женеве.

"Также Украина и США начинают новый этап сотрудничества в оборонной сфере. Спасибо США за поддержку территориальной целостности нашей страны, членства в НАТО и осуждения российской оккупации Крыма и агрессии на Востоке Украины", — написал президент Зеленский в своем Instagram.

Как писал портал "Комментарии", Зеленский в США заявил, что Украина мало поддержки НАТО и нет времени больше ждать.

Также портал "Комментарии" информировал, о партнерстве в обороне


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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/09/01/background-press-call-by-senior-administration-officials-on-the-presidents-upcoming-meeting-with-president-zelenskyy-of-ukraine/
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