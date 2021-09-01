Зачем США предоставят Украине $3 миллиарда

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Хмільовська Інна
После визита президента Украины Владмира Зеленского в США и ряда его встреч с американским президентом Джо Байденом, стало известно, что наши страны подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере трех млрд долларов. Кроме того, Вашингтон планирует предоставить дополнительно $45 млн гуманитарной помощи на Донбассе. И $12,8 млн — на борьбу с COVID-19. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Зеленский в Конгрессе. Фото Іnstagram
Также сообщается, что Вашингтон планирует предоставить дополнительно $45 млн гуманитарной помощи на Донбассе. И $12,8 млн — на борьбу с COVID-19.
Президент Байден уже дважды разговаривал с президентом Зеленским по телефону в апреле и в июне. Этот июньский телефонный звонок, конечно же, прозвучал за несколько недель до личной встречи президента с президентом Путиным в Женеве.
Как писал портал "Комментарии", Зеленский в США заявил, что Украина мало поддержки НАТО и нет времени больше ждать.
Также портал "Комментарии" информировал, о партнерстве в обороне.
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