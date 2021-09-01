Партнерство в обороне: какую сумму помощи Украине готовы выделить в США

Какую сумму помощи Украине готовы выделить в США, фото Офиса президента

Между США и Украиной подписано соглашение о партнерстве в оборонной сфере. В свою очередь Соединенные штаты обещают предоставить Украине военную поддержку в размере 60 миллионов долларов. Об этом сообщает АРnews.

В письме администрации президента Джо Байдена к Конгрессу говорится, что Украине нужна помощь из-за усиления военной активности Российской Федерации у общей границы в связи с военными учениями "Запад 2021" и обострения ситуации в зоне ООС.

В тексте говорится, что для защиты от российского вторжения нужно укреплять украинские позиции и усиливать армию, ведь угроза со стороны соседнего государства растет. Президент США одобрил военную поддержку, в рамках которой, Украине будет передано противотанковые ракетные системы Javelin и новейшее вооружение.

Новая военная помощь призвана продемонстрировать, что в США способствуют обеспечению безопасности в Украине. К тому же, в марте сообщалось, что Украине будет предоставлено военную помощь в размере 125 миллионов долларов и два вооруженных патрульных катера.

Что предусматривает соглашение



Министры обороны Украины и США подписали соглашение о партнерстве. Согласно документу, в Украине будут внедрены оборонно-промышленные реформы, созданы совместные системы вооружения, будет проводиться военно-техническое сотрудничество между странами.

Учитывая агрессивную политику России в Азово-Черноморском регионе планируется углубить сотрудничество по безопасности в Черном море, а также по кибербезопасности. В будущем будут заключены контракты по реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в сфере обороны, а также будут достигнуты договоренности о тестировании вооружения и военной техники на территории США с использованием их технологий.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Украина может и дальше рассчитывать на поддержку в борьбе против агрессии РФ.

Президент Зеленский во время встречи с министром Остином среди прочего отметил, что наша страна рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в создании сети лечебно-реабилитационных центров для украинских ветеранов.

Как писал портал "Комментарии", Зеленский в США заявил, что Украина мало поддержки НАТО и нет времени больше ждать.

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