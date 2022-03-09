Зачем Россия пустила в бой Януковича – и стоит ли ожидать восстания

В стране-агрессоре – РФ – выволокли на свет божий четвертого президента Украины, беглеца и предателя Виктора Янковича. Было опубликовано его "обращение" к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "остановить кровопролитие" любой ценой. О чем говорит такой ход страны-агрессора? Неужели в РФ до сих пор не поняли, как ненавидят в Украине и самих рашистов, и живущего под ними Януковича? Неужели в РФ до сих пор не поняли, что сметать надо Путина?



Коллаж "Комментарии"

Переговоры являются важным фактором консолидации и продвижения наших интересов в диалоге с западными странами

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, рассуждает так:



"Использование Януковича – это всего лишь элемент прежнего сценария войны, который провалился. Это также попытка дискредитировать любые усилия Зеленского по мирным переговорам. Россияне надеются, что после призывов Януковича к миру тема любых переговоров с РФ будет рассматриваться исключительно в негативном ключе. Поэтому нужно просто игнорировать и изобличать все эти убогие потуги кремлевских технологов".

Переговоры, акцентирует аналитик, нужны, чтобы спасти людей, чтобы показать миру, как Путин их использует для прикрытия обстрелов наших городов и давления.

"Это важный фактор консолидации и продвижения наших интересов в диалоге с западными странами. Чем больше они видят неадекватности со стороны Кремля, там больше склоняются к тому, чтобы наращивать поддержку Украины (санкциями, оружием, гуманитарной и экономической помощью)", – поясняет Петр Бурковский.

Что касается переворота в России, то он, по мнению эксперта, если и случится, то только потому, что в российской армии еще остались настоящие офицеры, которым не все равно, что гибнут их солдаты.

"К сожалению, мы видим, что российская армия погрязла в тех же грехах, что и верхушка: коррупция, презрение к человеческому достоинству и жизни, надувательство начальства подчиненными, унижение начальством подчиненных. Поэтому шансы на восстание очень низки, особенно вблизи фронта или на границах, – считает аналитик. – Другое дело, если внутри страны какие-то подразделения выйдут из-под контроля правительства, чтобы не быть отправленными на фронт. Но без какой-то организации, без сети людей, которые знают и доверяют друг другу, этого не случится. Поэтому я бы не рассчитывал на такой вариант".

Из-за вторжения в Украину колоссально теряет сама Россия

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, ситуация с Януковичем показывает, что в России так и не поняли политических и социальных изменений, которые произошли в Украине с 2014 года. А особенно – после ситуации с открытым вторжением.

"Возможно, в Кремле рассчитывали, что украинская власть, теряющая в последнее время рейтинги, окончательно утратит свою популярность после российского вторжения. И что удастся начать влиять на общественное мнение в Украине. Но мы видим противоположную ситуацию. Украинцы сплотились против агрессора, а последняя социология демонстрирует стремительный рост доверия к президенту Зеленскому. Так что и попытка разыграть "кейс Янукович" в очередной раз доказывает – те, кто занимался в РФ украинским направлением, абсолютно не понимают нашу страну. Как и тех политических, социальных процессов, которые здесь происходят", – поясняет Алексей Якубин.

Он сомневается, что в РФ готовы сметать Путина. Но уверен, что понемногу российское общество, разные его группы и слои, понимают – из-за вторжения в Украину колоссально теряет сама Россия.



"Только озвученный вчера уход ряда компаний с российского рынка – это, по некоторым данным, минус 150 тысяч рабочих мест. И это всего за один день! И это не санкции, а просто уход компаний. А ведь есть (и будут) еще и колоссальные санкции. По уровню наложения которых на РФ она уже перегнала всех в мире, – акцентирует эксперт. – Ключевой вопрос – насколько быстро протестные настроения охватят российское общество в плане понимания необходимости менять политическое руководство. Пока такие настроения массово не наблюдаются. И всё идет таким образом, что я бы больше полагался не на то, что россияне быстро поменяют власть, а на то, что санкционное давление вынудит это руководство идти на переговорный процесс (без ультиматумов, конструктивно) и останавливать боевые действия".

Уже понятно, что блицкриг провалился, отмечает Алексей Якубин. И что чем быстрее российское политическое руководство хотя бы приостановит вторжение, тем менее болезненными будут потери самой РФ. Которые уже колоссальны – и в смысле военных потерь, и в смысле экономических – долгоиграющих.

"Чем дольше ситуация остается в нынешней точке, тем большие потери будут у России. Однозначно то, что Путин вторжением в Украину ускорил падение своего режима. Но ожидать быстрого падения вряд ли стоит. Скорее всё же – смены агрессивной риторики и поиска компромиссов с Украиной из-за экономического давления и роста напряжения внутри РФ", – прогнозирует эксперт.

Как сообщал портал, чего ожидать от новой схватки украинской и российской делегаций.

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