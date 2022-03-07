Переговорная война: чего ожидать от новой схватки украинской и российской делегаций

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

В понедельник, 7 марта, на фоне непрекращающейся российской агрессии, должен состояться третий тур российско-украинских переговоров. Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации переговорщиков Давид Арахамия предупредил, что есть "красные линии", которые Украина не готова переступать. А именно – мы не будем признавать Крым российским, не намерены торговаться по статусу т.н. "ДНР" и "ЛНР", а уж теме более об их "границах" в очертаниях всей Донецкой и Луганской областей. Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", чего ожидать о нового раунда переговоров.

Руководство России своих целей не добилось, на компромиссы оно идти не готово

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко призывает быть реалистами. И уверяет, что никаких уступок со стороны РФ в ближайшее время не будет. Как и с нашей.

"Мы понимаем, чего хочет Россия, какие цели поставлены. Фактически – демонтаж украинской государственности. Но сделать этого им не удалось (блицкриг с целью быстрого свержения власти в Киеве провалился). И не удастся. Захватчики нарвались на всенародное сопротивление. Несут огромные потери. И сами инициировали данные переговоры", – отмечает эксперт.

По его словам, оперативная пауза в рамках переговоров используется противником исключительно для того, чтобы подвезти горючее, новые боеприпасы – и с новой силой начать обстрелы мирных украинских населенных пунктов. Это продолжается даже во время переговоров.

"Учитывая, что руководство России своих целей не добилось, на компромиссы оно идти не готово. По крайней мере – пока. Они хотели захватить Киев, Харьков. Не смогли. Тот определенный успех, которого оккупанты достигли на Юге – не достаточен для того, чтобы диктовать нам условия. Мариуполь они не сломили, коридор до Крыма не сделали. От Черного моря они нас тоже не отрезали. Противник терпит поражение, мы уже контратакуем на ряде направлений. К тому же, на Крымском направлении россиянам тяжелее подвозить снабжение. Оно идет исключительно через Крымский мост. Десант они высадить нигде не могут – мы контролируем всё в акватории. Так что россияне гонят снабжение исключительно через перешеек – тонкой струйкой. Так что на юге они не могут развить успех с имеющимися силами. С севера им легче, там обширнее территории, граница. Наладить снабжение там логистически проще. Но на севере мы им хорошо наваляли", – подчеркивает Валерий Кравченко.

Именно учитывая относительный паритет на данный момент, переговоры не приведет к глобальным подвижкам, уверен он. Разве что к неким гуманитарным соглашениями, в том числе в ракурсе эвакуации гражданского населения.

"Понятно, что нужно разговаривать. Хотя бы с целью понимать настроение России. А это настроение с каждыми новыми санкциями, которые накатывают волнами, будет меняться. Они уже понимают, что изначальный замысел провален. И что санкции – это на годы. Потому у россиян сейчас агония от осознания происшедшего. От того, что они уже не в силах нас сломить. Лишь истребив всех. Что априори невозможно. Тем более, учитывая, что РФ уже обвиняют в геноциде. Всё это лишь усиливает агрессию. Отсюда – безумные обстрелы мирных городов с массой жертв среди гражданского населения. Отсюда – удары даже по заранее обговоренным гуманитарным коридорам. Это страшно, трудно, но нам надо пережить этот этап. Военные эксперты говорят, что через неделю-полторы оккупанты могут выйти на вторую волну агрессии. Подвезти боеприпасы, новое "пушечное мясо". До этого времени будут наносит точечные удары ракетами, которые, кстати, у них тоже заканчиваются. А дальше вторая волна… Которую нам тоже надо выдержать. Уверен – мы выдержим. А Россию уже штормит. Ну, а пока ясно одно – вряд ли сегодняшние переговоры закончатся чем-то конструктивным", – резюмирует Валерий Кравченко.

Важно давить Запад, чтобы над Украиной сделали бесполетную зону



Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко рассуждает так:

"Не стоит много надежд полагать на новые переговоры. Пока фактически достигли паритета в положении дел. И это, кстати, большая наша заслуга. Поэтому сейчас на переговорах Зеленский может позволить себе отвергать ультиматумы путлера. Время работает против России. Да, нам тоже тяжело, но мы видим ситуацию изнутри и понимаем, почему так происходит. А вот россияне не видят и не понимают, поэтому ухудшение материального положения для них будет сильным ударом. Давление на путлера растёт и это хорошо. РФ выбивают с ее исконных экономических ниш, поэтому скоро они начнут быть более покладистыми".

Кроме того, продолжает эксперт, мы готовимся к более активным наступательным действиям, что также может изменить ситуацию.

"Хотя рашисты также готовят ещё одну попытку штурма ключевых городов. И когда у них это не выйдет – переговоры пойдут по-другому, – уверен Игорь Петренко. – Наша страна героически противостоит врагу. Отдельно нужно отметится стойкость Зеленского, который личным примером показывает, как нужно себя вести в ситуации войны. Мы смогли сломать изначальные планы путлера — блицкриг. И, как видим, он был к этому не готов. Многие их действия сейчас выглядеть хаотическими. Мы максимально деморализовали противника, видно, что их солдаты не хотят идти в атаку и стараются не вовлекаться в прямые бои".

Проблемой, подчеркивает эксперт, остаётся открытое небо. К сожалению, наши западные партнёры не хотят его закрывать. Если бы это было сделано, мы бы существенно переломили ситуацию в свою пользу.

"Очень важно давить на Запад, в частности, через общественность, чтобы над Украиной сделали бесполетную зону. Чтобы российские ракеты и авиация больше не могли расстреливать украинские города. Это бы значительно укрепило наши переговорные позиции, – поясняет Игорь Петренко. – Да, мы получаем от партнеров много вооружения и гумпомощи. Это также важно, но для кардинального изменения ситуации пока не достаточно. Ну, а Россия уже трещит по швам. Бунт олигархов и регионов, субъектов федерации пока ещё только очерчивается, но он обязательно произойдет. Санкции работают – и очень скоро россияне почувствуют на своей шкуре значительное ухудшение материального положения. Вот тогда уже холодильник начнёт брать вверх над телевизором. И тогда на переговорах именно мы сможем диктовать свои условия".

Как сообщал портал, Украине слишком поздно начали помогать вооружением. Слишком поздно – обсуждать реальную перспективу нашего вступления в Евросоюз.

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