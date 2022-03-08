Янукович написал письмо Зеленскому: о чем попросил

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Карина Ожерельева
Лишенный звания президента Украины Виктор Янукович написал обращение к действующему главе Украины Владимиру Зеленскому, призывая его "любой ценой остановить кровопролитие". Такое заявление Виктора Януковича опубликовало издание "Риа Новости". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Украинскую правду".
Виктор Янукович – УП
Также Янукович заявил, что не было ни дня за последние восемь лет, чтобы бы он не думал о том, правильно ли поступил, покинув Украину. Он уверен, что тогда это была единственная возможность избежать полномасштабной гражданской войны и кровопролития по всей территории Украины.
Янукович добавил, что Зеленский "должен бы стать Президентом мира, но к сожалению этого не произошло".
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупант опрокидывает авиацию в Беларусь: Россия готовится к новым ударам по украинским городам. РФ планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным украинским городам, поэтому сейчас перебрасывает авиационные подразделения двух военных округов в Беларусь.
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