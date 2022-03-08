Янукович написал письмо Зеленскому: о чем попросил

Лишенный звания президента Украины Виктор Янукович написал обращение к действующему главе Украины Владимиру Зеленскому, призывая его "любой ценой остановить кровопролитие". Такое заявление Виктора Януковича опубликовало издание "Риа Новости". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Украинскую правду".

Виктор Янукович – УП

"Хочу по-президентски и даже немного по-отечески обратиться к Владимиру Зеленскому... Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. На это от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", – написал в письме Янукович.

Также Янукович заявил, что не было ни дня за последние восемь лет, чтобы бы он не думал о том, правильно ли поступил, покинув Украину. Он уверен, что тогда это была единственная возможность избежать полномасштабной гражданской войны и кровопролития по всей территории Украины.

"И тогда, и сейчас я убежден — нет такой власти, которая была бы дороже крови наших детей. К сожалению, моя жертва тогда в 2014-м году не остановила майданную власть", — написал Янукович.

Янукович добавил, что Зеленский "должен бы стать Президентом мира, но к сожалению этого не произошло".

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупант опрокидывает авиацию в Беларусь: Россия готовится к новым ударам по украинским городам. РФ планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным украинским городам, поэтому сейчас перебрасывает авиационные подразделения двух военных округов в Беларусь.

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