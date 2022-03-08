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Янукович написал письмо Зеленскому: о чем попросил

Янукович написал письмо-обращение к Зеленскому

сегодня, 11:33
Автор:

Карина Ожерельева
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Лишенный звания президента Украины Виктор Янукович написал обращение к действующему главе Украины Владимиру Зеленскому, призывая его "любой ценой остановить кровопролитие". Такое заявление Виктора Януковича опубликовало издание "Риа Новости". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Украинскую правду".

Янукович написал письмо Зеленскому: о чем попросил

Виктор Янукович – УП

"Хочу по-президентски и даже немного по-отечески обратиться к Владимиру Зеленскому... Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. На это от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", – написал в письме Янукович.

Также Янукович заявил, что не было ни дня за последние восемь лет, чтобы бы он не думал о том, правильно ли поступил, покинув Украину. Он уверен, что тогда это была единственная возможность избежать полномасштабной гражданской войны и кровопролития по всей территории Украины.

"И тогда, и сейчас я убежден — нет такой власти, которая была бы дороже крови наших детей. К сожалению, моя жертва тогда в 2014-м году не остановила майданную власть", — написал Янукович.

Янукович добавил, что Зеленский "должен бы стать Президентом мира, но к сожалению этого не произошло".

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупант опрокидывает авиацию в Беларусь: Россия готовится к новым ударам по украинским городам. РФ планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным украинским городам, поэтому сейчас перебрасывает авиационные подразделения двух военных округов в Беларусь.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/8/7329341/
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