Зачем Нуланд летит в Москву: эксперты рассказали, к чему теперь стоит готовиться Украине

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Кравцев Сергей
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 октября посетит Москву для встречи с высшими должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Вряд ли обойдут стороной российско-украинский конфликт. На что можно рассчитывать по итогам этих переговоров? Есть ли возможность прорыва по донбасскому кейсу? Разобраться в этих вопросах в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" помогли эксперты.
Виктория Нуланд. Фото: из открытых источников
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли обращает внимание, что российские издания уже называли чиновников, с которыми, предположительно, будет встречаться Нуланд. Среди них: замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков (курирует в МИД РФ отношения с США) и Андрей Руденко (курирует все постсоветское пространство, включая Украину), замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует от Кремля переговоры по Донбассу).
По словам политолога, на фоне оффшорного скандала вокруг президента Зеленского, который "случайно" совпал по времени с визитом президента Германии в Украину, идти на радикальные шаги по кремлёвскому сценарию на Банковой сейчас не решатся.
Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгий Тука признался, что пока никаких положительных перспектив в этих телодвижениях не вижу.
По его словам, изменить позицию РФ можно лишь ужесточением позиции мирового сообщества по отношению к России. Включая ужесточение санкций. Но пока, подчеркивает Георгий Тука, не видно готовности мирового сообщества идти на такие шаги по отношению к РФ. Скорее – наоборот, если вспомнить ту же ситуацию с "Северным потоком-2".
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