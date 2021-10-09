Зачем Нуланд летит в Москву: эксперты рассказали, к чему теперь стоит готовиться Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 октября посетит Москву для встречи с высшими должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов. Вряд ли обойдут стороной российско-украинский конфликт. На что можно рассчитывать по итогам этих переговоров? Есть ли возможность прорыва по донбасскому кейсу? Разобраться в этих вопросах в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" помогли эксперты.

Виктория Нуланд. Фото: из открытых источников

Прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе в ближайшее время ожидать не стоит

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли обращает внимание, что российские издания уже называли чиновников, с которыми, предположительно, будет встречаться Нуланд. Среди них: замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков (курирует в МИД РФ отношения с США) и Андрей Руденко (курирует все постсоветское пространство, включая Украину), замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует от Кремля переговоры по Донбассу).

"Учитывая это, тема конфликта на Донбассе будет на повестке переговоров, – уверен Максим Яли. – Косвенно это подтверждает и то, что на этой неделе в Киев приезжал автор печально известной "Формулы Штайнмайера". Но прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе в ближайшее время ожидать не стоит".

По словам политолога, на фоне оффшорного скандала вокруг президента Зеленского, который "случайно" совпал по времени с визитом президента Германии в Украину, идти на радикальные шаги по кремлёвскому сценарию на Банковой сейчас не решатся.

"Осень – традиционное время массовых протестов в Украине. Банковая озабочена сейчас решением скандалов внутри страны. И давать такой шикарный повод своим оппонентам там не станут, – считает Максим Яли. – Не стоит ожидать и присоединения США к Нормандском формату. Никаких политических дивидендов президенту Байдену это не сулит. Так что все ограничится "челночной дипломатией" госпожи Нуланд, как это было и при президенте Обаме".

Изменить позицию РФ можно лишь ужесточением позиции мирового сообщества по отношению к России

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгий Тука признался, что пока никаких положительных перспектив в этих телодвижениях не вижу.

"Даже каких-то далеко идущих, предположительных контуров в разрешении этого конфликта на сегодняшнем этапе я не наблюдаю. У России довольно жесткая позиция, которую она не меняет с первых дней агрессии. Это требование прямых переговоров Киева с Донецком/Луганском, федерализация Украины и так далее. Эту конструкцию Козак, ведущий сейчас "украинский кейс" со стороны Кремля, предлагал в свое время по отношению к Молдове/Приднестровью. Теперь старается втюхать в отношении Украина/ЛДНР", – поясняет Георгий Тука.

По его словам, изменить позицию РФ можно лишь ужесточением позиции мирового сообщества по отношению к России. Включая ужесточение санкций. Но пока, подчеркивает Георгий Тука, не видно готовности мирового сообщества идти на такие шаги по отношению к РФ. Скорее – наоборот, если вспомнить ту же ситуацию с "Северным потоком-2".

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