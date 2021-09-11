США + «Нормандский формат»: Нуланд сняла интригу, озвучив позицию Белого Дома по этому вопросу

Вашингтон готов дать позитивный ответ на предложение Украины – присоединиться к переговорам Киева, Берлина, Парижа и Москвы по вопросу Крыма и Донбасса, но есть ряд условий, которые обязательно стоит учесть. Как информирует издание "Комментарии", такую позицию озвучила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая по видеосвязи на форуме "Ялтинская европейская стратегия", пишет "УНИАН".

Виктория Нуланд Фото: LIGA.net

Виктория Нуланд напомнила, что США во времена президента Обамы уже были задействованы в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Украине, но тогда Вашингтоне не был стороной переговоров, а лишь участвовал в параллельном процессе, поддерживая стремления Германии, Франции помочь уладить конфликт. Берлин и Париж уже тогда были участниками "Нормандского формата".

По мнению Виктории Нуланд, не видно, чтобы переговорный процесс существенно помог добиться долгожданного мира в Украине. При этом Виктория Нуланд заявила, что США готовы подключиться и сейчас к переговорному процессу, если другие страны увидят в этом пользу. Эту позицию уже было озвучено и Украине, и России, и Европе. Нуланд добавила, что США готовы участвовать, как в самом "Нормандском формате", так и вне его, если смогут таким образом помочь выйти на какое-то мирное решение.

Отметим, портал "Комментарии" сообщал — в Кремле заявили, что не видят возможности для встречи в "Нормандском формате" или лично с президентом Украины Зеленским, если украинская сторона вновь будет подымать вопрос Крыма, который в Москве считают закрытым.

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