logo
Русский Українська

BTC/USD

45684.27

ETH/USD

3327.10

LTC/USD

185.06

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика США + «Нормандский формат»: Нуланд сняла интригу, озвучив позицию Белого Дома по этому вопросу
commentss НОВОСТИ Все новости

США + «Нормандский формат»: Нуланд сняла интригу, озвучив позицию Белого Дома по этому вопросу

США уже дали понять Украине Европе и России, что готовы включиться в переговорный процесс

сегодня, 14:24
Автор:

Кравцев Сергей

Вашингтон готов дать позитивный ответ на предложение Украины – присоединиться к переговорам Киева, Берлина, Парижа и Москвы по вопросу Крыма и Донбасса, но есть ряд условий, которые обязательно стоит учесть. Как информирует издание "Комментарии", такую позицию озвучила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая по видеосвязи на форуме "Ялтинская европейская стратегия", пишет "УНИАН".

США + «Нормандский формат»: Нуланд сняла интригу, озвучив позицию Белого Дома по этому вопросу

Виктория Нуланд Фото: LIGA.net

Виктория Нуланд напомнила, что США во времена президента Обамы уже были задействованы в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Украине, но тогда Вашингтоне не был стороной переговоров, а лишь участвовал в параллельном процессе, поддерживая стремления Германии, Франции помочь уладить конфликт. Берлин и Париж уже тогда были участниками "Нормандского формата".

По мнению Виктории Нуланд, не видно, чтобы переговорный процесс существенно помог добиться долгожданного мира в Украине. При этом Виктория Нуланд заявила, что США готовы подключиться и сейчас к переговорному процессу, если другие страны увидят в этом пользу. Эту позицию уже было озвучено и Украине, и России, и Европе. Нуланд добавила, что США готовы участвовать, как в самом "Нормандском формате", так и вне его, если смогут таким образом помочь выйти на какое-то мирное решение.

Отметим, портал "Комментарии" сообщал — в Кремле заявили, что не видят возможности для встречи в "Нормандском формате" или лично с президентом Украины Зеленским, если украинская сторона вновь будет подымать вопрос Крыма, который в Москве считают закрытым.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ