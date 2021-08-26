Ющенко рассказал, кого следует считать наибольшим врагом Украины

Украина сосуществует с другими государствами в цивилизованном мире и не определяет для себя врагов. Однако, по мнению третьего украинского президента Виктора Ющенко, даже с такой позицией следует делать выводы из собственной истории. Как сообщает "Украинская правда", политик считает, что это поможет отражать безопасностные вызовы, которые возникают даже сейчас.



Ющенко считает, что Украине нужно делать выводы из истории. Фото из открытых источников

Виктор Ющенко отмечает, что Украина действительно демонстрирует рост в этом направлении. Как пример, он приводит отношение нашего народа к сотрудничеству с Европейским Союзом и Североатлантическим Альянсом.

"В 2009 году только 14% украинцев позитивно относились к идеи вступления в НАТО", — напоминает третий президент, подчеркивая, что в то время и такое количество считалось весьма позитивным результатом.

По мнению Ющенко, в течение многих лет украинцев умышленно запутывали в различных вопросах международной политики. Это, говорит политик, и стало причиной того, что значительная часть населения попросту не понимает, какую опасность могут нести правительства тех или иных "соседей".

Конкретных врагов, считает Виктор Ющенко, Украина, как мирная страна, не определяет. Однако то, что в нашем государстве уже восьмой год продолжаются военные действия подталкивают к определенным выводам.

"Война пришла к нам от страны, с которой много кто имел иллюзию вечной дружбы", — резюмировал бывший глава государства.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, из-за чего, по мнению Ющенко, РФ решила напасть на Украину и оккупировала Крым. Подробности — в нашем материале.

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