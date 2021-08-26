Считает ли Путина убийцей президент Виктор Ющенко

Утвердительный ответ американского лидера Джозефа Байдена на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей, стал причиной новой "журналистской моды" во всем мире. У многих иностранных и украинских политиков интересовались этой же темой. Как сообщает "Украинская правда", на этот раз очередь добралась и к третьему президенту Украины Виктору Ющенко.



Ющенко рассказал, считает ли Путина убийцей. Фото из открытых источников

Как заявил экс-политик, он не собирается менять свое мнение, которое у него сложилось о российском лидере Владимире Путине и его ближайшему окружению, к которому входит экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом Ющенко в дипломатической манере поясняет, что это самое отношение не является дружелюбным.

"Я думаю, риторика моих разговоров с Путиным и Медведевым всем хорошо известна", — отметил третий президент.

Также Виктор Ющенко отметил, что он чувствует сожаление из-за того, что во время его пребывания на президентском посту очень мало украинцев поддерживали подобные взгляды на российское руководство.

При этом, по словам политика, среди европейских лидеров даже в начале 2000-х, после Помаранчевой Революции, тоже хватало людей, которые искренне недоумевали, в чем может быть опасность Российской Федерации. Ющенко утверждает, что его позицию разделяли единицы из общей массы политиков Европы.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какими тремя вещами, по мнению Виктора Ющенко, Украине следует гордиться. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, готов ли назвать Путина убийцей второй украинский президент Леонид Кучма. К слову, политик также рассказал, почему он считает, что подобные провокационные вопросы следует перестать задавать ныне действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!