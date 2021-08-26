logo
Русский Українська

BTC/USD

46761.50

ETH/USD

3090.95

LTC/USD

169.53

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Ющенко ответил, почему РФ оккупировала Крым и начала войну на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Ющенко ответил, почему РФ оккупировала Крым и начала войну на Донбассе

По мнению третьего президента Украины, решение о военном противостоянии с Украиной принималось на протяжении длительного времени

сегодня, 11:22
Автор:

Вечканова Елена

Восемь из тридцати лет независимого существования Украины на территории нашего государства длятся военные действия. Российская агрессия забрала сотни жизней как военнослужащих, так и мирных жителей Донбасса. "Украинская правда" решила узнать у третьего президента Виктора Ющенко, что он считает причиной, толкнувшей РФ на оккупацию Крыма и начало войны на востоке Украины.

Ющенко ответил, почему РФ оккупировала Крым и начала войну на Донбассе

Ющенко назвал причины аннексии Крыма и войны на Донбассе. Фото из открытых источников

Вопреки расхожему мнению, что к такому развитию ситуации Кремль мог подтолкнуть Евромайдан, Ющенко считает иначе.

"Очевидно, что подобные вещи требуют подготовки и плана. И этот план реализовывался не только в России, её силовых органах или армии. Этот план воплощался и в Украине на протяжении не одного года", — подчеркивает Виктор Ющенко.

Ни аннексия полуострова, ни последующий приход российских войск на Донбасс, говорит третий президент, не могли стать внезапной разовой акцией в ответ на Революцию Достоинства.

По мнению Ющенко, причину подобных действий российского правительства стоит искать глубже — в организации политики, в истории, в идеологии.

"Надо быть в политике дальновидным, и понимать, что подобные планы начинаются с распространения идей об одном народе, из сериалов, массового кино, российской попсы", — считает политик.

Виктор Ющенко утверждает, что культурный пласт в борьбе за умы — несомненно, очень важен. Именно поэтому россиянам удается до сих пор иметь такое влияние на украинское общество. По словам третьего президента, в отдельных украинских регионах массовость смогла привить жителям пренебрежение к большинству исконно украинских вещей и понятий.

Именно это, в свою очередь, и привело ранее к тому, что Крымский полуостров россияне смогли аннексировать, а после навели смуту на Донбассе.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, считает ли убийцей Виктор Ющенко своего бывшего российского коллегу Владимира Путина. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какими тремя вещами, по мнению Виктора Ющенко, Украине следует гордиться.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2021/08/26/7304998/
Теги:
comments

Обсуждения

иван

сегодня, 10:39

от же ж чмо прокаженное(((

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ