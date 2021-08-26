Ющенко ответил, почему РФ оккупировала Крым и начала войну на Донбассе

Восемь из тридцати лет независимого существования Украины на территории нашего государства длятся военные действия. Российская агрессия забрала сотни жизней как военнослужащих, так и мирных жителей Донбасса. "Украинская правда" решила узнать у третьего президента Виктора Ющенко, что он считает причиной, толкнувшей РФ на оккупацию Крыма и начало войны на востоке Украины.



Ющенко назвал причины аннексии Крыма и войны на Донбассе. Фото из открытых источников

Вопреки расхожему мнению, что к такому развитию ситуации Кремль мог подтолкнуть Евромайдан, Ющенко считает иначе.

"Очевидно, что подобные вещи требуют подготовки и плана. И этот план реализовывался не только в России, её силовых органах или армии. Этот план воплощался и в Украине на протяжении не одного года", — подчеркивает Виктор Ющенко.

Ни аннексия полуострова, ни последующий приход российских войск на Донбасс, говорит третий президент, не могли стать внезапной разовой акцией в ответ на Революцию Достоинства.

По мнению Ющенко, причину подобных действий российского правительства стоит искать глубже — в организации политики, в истории, в идеологии.

"Надо быть в политике дальновидным, и понимать, что подобные планы начинаются с распространения идей об одном народе, из сериалов, массового кино, российской попсы", — считает политик.

Виктор Ющенко утверждает, что культурный пласт в борьбе за умы — несомненно, очень важен. Именно поэтому россиянам удается до сих пор иметь такое влияние на украинское общество. По словам третьего президента, в отдельных украинских регионах массовость смогла привить жителям пренебрежение к большинству исконно украинских вещей и понятий.

Именно это, в свою очередь, и привело ранее к тому, что Крымский полуостров россияне смогли аннексировать, а после навели смуту на Донбассе.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, считает ли убийцей Виктор Ющенко своего бывшего российского коллегу Владимира Путина. Подробности — в нашем материале.

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