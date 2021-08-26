Ющенко ответил, почему РФ оккупировала Крым и начала войну на Донбассе

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Вечканова Елена
Восемь из
тридцати лет независимого существования Украины на территории нашего
государства длятся военные действия. Российская агрессия забрала сотни жизней
как военнослужащих, так и мирных жителей Донбасса. "Украинская правда" решила
узнать у третьего президента Виктора Ющенко, что он считает причиной,
толкнувшей РФ на оккупацию Крыма и начало войны на востоке Украины.
Ющенко назвал причины аннексии Крыма и войны на Донбассе. Фото из открытых источников
Вопреки расхожему
мнению, что к такому развитию ситуации Кремль мог подтолкнуть Евромайдан,
Ющенко считает иначе.
Ни аннексия
полуострова, ни последующий приход российских войск на Донбасс, говорит третий
президент, не могли стать внезапной разовой акцией в ответ на Революцию Достоинства.
По мнению Ющенко,
причину подобных действий российского правительства стоит искать глубже — в
организации политики, в истории, в идеологии.
Виктор Ющенко
утверждает, что культурный пласт в борьбе за умы — несомненно, очень важен.
Именно поэтому россиянам удается до сих пор иметь такое влияние на украинское
общество. По словам третьего президента, в отдельных украинских регионах массовость
смогла привить жителям пренебрежение к большинству исконно украинских вещей и
понятий.
Именно это, в
свою очередь, и привело ранее к тому, что Крымский полуостров россияне смогли
аннексировать, а после навели смуту на Донбассе.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, считает ли убийцей Виктор Ющенко своего бывшего российского
коллегу Владимира Путина. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, какими тремя вещами, по мнению Виктора Ющенко, Украине следует гордиться.
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иван
сегодня, 10:39
от же ж чмо прокаженное(((