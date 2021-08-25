logo
Русский Українська

BTC/USD

47383.28

ETH/USD

3117.20

LTC/USD

171.29

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Является ли Путин убийцей: что ответил Кучма
commentss НОВОСТИ Все новости

Является ли Путин убийцей: что ответил Кучма

По мнению второго президента Украины, подобные вещи стоит говорить адресатам только в лицо

сегодня, 10:53
Автор:

Вечканова Елена

Как известно, с "легкой руки" американского президента Джозефа Байдена несколько мировых лидеров согласились с утверждением о том, что глава Кремля Владимир Путин является убийцей. Российского политика связывают с войной в Украине, Грузии и происшествиями во многих других странах. Как сообщает "Украинская правда", такой же непростой вопрос прозвучал в недавнем интервью и ко второму по счету главе украинского государству Леониду Кучме.

Является ли Путин убийцей: что ответил Кучма

Кучма не ответил, считает ли Путина убийцей. Фото: ОП

По словам экс-политика, подобные "эпитеты" следует адресовать человеку только в лицо, а не говорить подобное за спиной. Кучма считает, что таким образом слова теряют важный смысл, становясь лишь "громкими звуками".

Также, по мнению Леонида Кучмы, подобные вопросы должны перестать задавать как Владимиру Зеленскому, так и людям из его команды. Бывший президент считает, что такое поведение может быть расценено как провокация.

"Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их таки придется", — подчеркнул Леонид Кучма.

Помимо прочего экс-политик добавил, что ответственность за признание факта, что российский президент может считаться убийцей, будут нести отнюдь не политики, сказавшие такое. Кучма поясняет, что высока вероятность, что эти слова станут причиной очередного серьезного обострения у линии разграничения на Донбассе.

"Ведь на "передке" уже давно составили народную примету: в Москве обиделись — на Донбассе стреляют", — резюмировал второй украинский президент.

Следует заметить, что Леонид Кучма во время разговора с журналистами напомнил, что после своего громкого заявления о "Путине-убийце", Джозеф Байден провел не один телефонный разговор с российским президентом и даже личную встречу. Украине же, подчеркнул Кучма, в нынешней политической ситуации подобные "объяснения" будут не доступны.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению Кучмы, у России получилось аннексировать Крымский полуостров у Украины. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие требования имеет Путин к украинскому государству, дабы в будущем продолжить транзит газа через нашу ГТС.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/25/7304902/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ