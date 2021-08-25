Является ли Путин убийцей: что ответил Кучма

Как известно, с "легкой руки" американского президента Джозефа Байдена несколько мировых лидеров согласились с утверждением о том, что глава Кремля Владимир Путин является убийцей. Российского политика связывают с войной в Украине, Грузии и происшествиями во многих других странах. Как сообщает "Украинская правда", такой же непростой вопрос прозвучал в недавнем интервью и ко второму по счету главе украинского государству Леониду Кучме.



Кучма не ответил, считает ли Путина убийцей. Фото: ОП

По словам экс-политика, подобные "эпитеты" следует адресовать человеку только в лицо, а не говорить подобное за спиной. Кучма считает, что таким образом слова теряют важный смысл, становясь лишь "громкими звуками".

Также, по мнению Леонида Кучмы, подобные вопросы должны перестать задавать как Владимиру Зеленскому, так и людям из его команды. Бывший президент считает, что такое поведение может быть расценено как провокация.

"Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их таки придется", — подчеркнул Леонид Кучма.

Помимо прочего экс-политик добавил, что ответственность за признание факта, что российский президент может считаться убийцей, будут нести отнюдь не политики, сказавшие такое. Кучма поясняет, что высока вероятность, что эти слова станут причиной очередного серьезного обострения у линии разграничения на Донбассе.

"Ведь на "передке" уже давно составили народную примету: в Москве обиделись — на Донбассе стреляют", — резюмировал второй украинский президент.

Следует заметить, что Леонид Кучма во время разговора с журналистами напомнил, что после своего громкого заявления о "Путине-убийце", Джозеф Байден провел не один телефонный разговор с российским президентом и даже личную встречу. Украине же, подчеркнул Кучма, в нынешней политической ситуации подобные "объяснения" будут не доступны.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению Кучмы, у России получилось аннексировать Крымский полуостров у Украины. Подробности — в нашем материале.

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