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Главная Новости Политика внутренняя политика Кучма дал ответ, почему России удалось оккупировать Крым
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Кучма дал ответ, почему России удалось оккупировать Крым

Кучма назвал истинные причины оккупации Крыма

сегодня, 08:00 comments1456
Автор:

Кравцев Сергей

Второй президент Украины считает, что украинский полуостров Крым оказался оккупированным из-за того, что официальный Киев не стал бороться за свою территорию. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Украинская правда", цитируя слова Леонида Кучмы.

Кучма дал ответ, почему России удалось оккупировать Крым

Леонид Кучма Фото: Европейская правда

Второй президент сразу уточнил, что он называет события 2014-го года в Крыму именно оккупацией Россией украинской территории, потому как, если называть произошедшее аннексией, то тогда нужно смириться с тем, что Украина потеряла часть своей земли навсегда. Оккупация больше подходит, потому что это не навсегда, а на некоторое время. К тому же, аннексией можно лишь возмущаться на словах, а вот оккупации можно давать отпор.

Что же касается причин потери Крыма, то Кучма считает, что главная из них кроется в том, что Украина не стала бороться за свои территории, когда туда пришла Россия. История с Донбассом совершенно другая. Здесь как раз война и возникла из-за того, что Киев начал давить на оккупантов и отбивать свои территории. Война – это результат сопротивления, результат готовности Киева отстаивать свой суверенитет.

По словам Леонида Кучмы, можно, конечно же, было не воевать, жили бы мирно, если бы подняли руки и приняли все условия оккупантов, правда отступить пришлось бы до Збруча.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/25/7304888/
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