Кучма дал ответ, почему России удалось оккупировать Крым

Второй президент Украины считает, что украинский полуостров Крым оказался оккупированным из-за того, что официальный Киев не стал бороться за свою территорию. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Украинская правда", цитируя слова Леонида Кучмы.

Леонид Кучма Фото: Европейская правда

Второй президент сразу уточнил, что он называет события 2014-го года в Крыму именно оккупацией Россией украинской территории, потому как, если называть произошедшее аннексией, то тогда нужно смириться с тем, что Украина потеряла часть своей земли навсегда. Оккупация больше подходит, потому что это не навсегда, а на некоторое время. К тому же, аннексией можно лишь возмущаться на словах, а вот оккупации можно давать отпор.

Что же касается причин потери Крыма, то Кучма считает, что главная из них кроется в том, что Украина не стала бороться за свои территории, когда туда пришла Россия. История с Донбассом совершенно другая. Здесь как раз война и возникла из-за того, что Киев начал давить на оккупантов и отбивать свои территории. Война – это результат сопротивления, результат готовности Киева отстаивать свой суверенитет.

По словам Леонида Кучмы, можно, конечно же, было не воевать, жили бы мирно, если бы подняли руки и приняли все условия оккупантов, правда отступить пришлось бы до Збруча.

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