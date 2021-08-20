Путин назвал условия для транзита российского газа через Украину: что он требует

Президент России назвал условия для дальнейшего продолжения транзита газа через нашу страну в 2024 году. Российская власть даст окончательный ответ, когда будет знать, на сколько лет будет продолжено транзит и в каких объемах. О транзите украинского газа Владимир Путин говорил на встрече со СМИ, после визита в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Мы готовы и после 2024 транзитовать газ через Украину, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме. А для этого мы должны получить ответ от европейских партнеров — сколько они у нас готовы закупать. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку потребителям в Европе ", — отметил президент Российской Федерации.

Пока сам глава России не уверен сколько российского газа будет покупать Европа. Ведь там сейчас ориентируются на "зеленую энергетику". Он отметил экологичность нового "Северного потока-2". Зато во время украинского транзита газа, увеличивается количество вредных выбросов в атмосферу.

Президент России также отметил, что канцлер Германии всегда выступала за сохранение транзита российского газа через Украину после 2024 года.

"Я заверил, что мы полностью выполним все обязательства по транзитным договором даже после ухода ее с поста канцлера", — подытожил Владимир Путин.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Меркель встречается с Путиным перед визитом в Киев . Накануне приезда в Украину немецкий канцлер Ангела Меркель проводит официальную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Максим Степаненко не ожидает, что встреча Меркель с Путиным приведет к каким-то существенным изменениям для Украины. Особенно в вопросе мирного урегулирования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!