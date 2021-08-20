logo
Русский Українська

BTC/USD

48708.83

ETH/USD

3270.41

LTC/USD

181.47

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Путин назвал условия для транзита российского газа через Украину: что он требует
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал условия для транзита российского газа через Украину: что он требует

Он заявил, что для этого России необходимо понимать, какие объемы российского газа Европа готова закупить

20 августа 2021, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева

Президент России назвал условия для дальнейшего продолжения транзита газа через нашу страну в 2024 году. Российская власть даст окончательный ответ, когда будет знать, на сколько лет будет продолжено транзит и в каких объемах. О транзите украинского газа Владимир Путин говорил на встрече со СМИ, после визита в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель.

Путин назвал условия для транзита российского газа через Украину: что он требует

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Мы готовы и после 2024 транзитовать газ через Украину, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме. А для этого мы должны получить ответ от европейских партнеров — сколько они у нас готовы закупать. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку потребителям в Европе ", — отметил президент Российской Федерации.

Пока сам глава России не уверен сколько российского газа будет покупать Европа. Ведь там сейчас ориентируются на "зеленую энергетику". Он отметил экологичность нового "Северного потока-2". Зато во время украинского транзита газа, увеличивается количество вредных выбросов в атмосферу.

Президент России также отметил, что канцлер Германии всегда выступала за сохранение транзита российского газа через Украину после 2024 года.

"Я заверил, что мы полностью выполним все обязательства по транзитным договором даже после ухода ее с поста канцлера", — подытожил Владимир Путин.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что   Меркель встречается с Путиным перед визитом в Киев . Накануне приезда в Украину немецкий канцлер Ангела Меркель проводит официальную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Максим Степаненко не ожидает, что встреча Меркель с Путиным приведет к каким-то существенным изменениям для Украины. Особенно в вопросе мирного урегулирования.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u1mEvp_wnf4&ab_channel=RT%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ