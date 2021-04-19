logo
Русский Українська

BTC/USD

56822.24

ETH/USD

2236.39

LTC/USD

268.91

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Ярош рассказал, чем закончится война России с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Ярош рассказал, чем закончится война России с Украиной

Командующий УДА Дмитрий Ярош рассказал, чем для России закончится масштабная война против Украины

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший народный депутат и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош рассказал о том, чем для России закончится масштабная война против нашей страны. Об этом он сообщил в интервью изданию "Обозреватель".

Ярош рассказал, чем закончится война России с Украиной

Боевики РФ на Донбассе

По его словам, масштабное наступление России станет последним гвоздем в гроб российской империи в том виде, в котором она продолжает существовать сегодня. Он выразил уверенность, что фактор империи России больше никогда не будет влиять на нашу страну, дестабилизируя и коррумпируя наше государство. 

Ярош отметил, что победа будет за нашей страной в любом случае, однако все дело только в количестве жертв как со стороны Украины, так и со стороны России. Он сказал, что погибать будут лучшие представители украинской нации, однако, по его словам, кровь героев, которая пролита в борьбе за независимость, никогда не проливается зря. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. В последние недели Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, а чиновники Кремля и российские пропагандисты открыто угрожают нашей стране войной. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, на что готов Зеленский для завершения войны на Донбассе.

Читайте также, для чего Путин угрожает Украине войной. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://plus.obozrevatel.com/crime/dmitrij-yarosh-rossiya-gotovitsya-k-vtorzheniyu-no-ono-stanet-gvozdem-v-grob-imperii.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ