Ярош рассказал, чем закончится война России с Украиной

Бывший народный депутат и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош рассказал о том, чем для России закончится масштабная война против нашей страны. Об этом он сообщил в интервью изданию "Обозреватель".

Боевики РФ на Донбассе

По его словам, масштабное наступление России станет последним гвоздем в гроб российской империи в том виде, в котором она продолжает существовать сегодня. Он выразил уверенность, что фактор империи России больше никогда не будет влиять на нашу страну, дестабилизируя и коррумпируя наше государство.

Ярош отметил, что победа будет за нашей страной в любом случае, однако все дело только в количестве жертв как со стороны Украины, так и со стороны России. Он сказал, что погибать будут лучшие представители украинской нации, однако, по его словам, кровь героев, которая пролита в борьбе за независимость, никогда не проливается зря.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. В последние недели Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, а чиновники Кремля и российские пропагандисты открыто угрожают нашей стране войной.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, на что готов Зеленский для завершения войны на Донбассе.

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