У Зеленского рассказали, для чего Путин угрожает Украине войной

В Офисе Президента Украины рассказали о том, для чего Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, угрожая нашей стране масштабной агрессией. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию "РБК-Украина".

Войска РФ

По его словам, Россия всеми силами пытается нагнетать истерию в Украине и остальном мире, однако суть ее политики остается неизменной. Он отметил, что целью такого давления является признание нашей страной оккупации части территорий и принять их в том виде, в котором они находятся сейчас.

Также Подоляк напомнил о том, что 19 апреля состоится встреча советников лидером нормандской четверки, где будет понимание того, будет ли Россия возвращаться к содержательным переговорам и адекватному поведению.

Справка: в последние две недели Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Россияне сосредоточили группировку численностью более 100 тысяч человек. Представители Кремля делают агрессивные заявления в адрес Украины и угрожают уничтожением государства. Российские пропагандисты открыто говорят о большой войне с Украиной и захвате территорий нашей страны.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что может помочь закончить войну на Донбассе.

Читайте также о высылке российского дипломата из Киева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!