logo
Русский Українська

BTC/USD

57386.25

ETH/USD

2263.34

LTC/USD

274.49

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика У Зеленского рассказали, для чего Путин угрожает Украине войной
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского рассказали, для чего Путин угрожает Украине войной

В Офисе президента рассказали, для чего Россия массово стягивает войска к границам с Украиной

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Офисе Президента Украины рассказали о том, для чего Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, угрожая нашей стране масштабной агрессией. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию "РБК-Украина".

У Зеленского рассказали, для чего Путин угрожает Украине войной

Войска РФ

По его словам, Россия всеми силами пытается нагнетать истерию в Украине и остальном мире, однако суть ее политики остается неизменной. Он отметил, что целью такого давления является признание нашей страной оккупации части территорий и принять их в том виде, в котором они находятся сейчас. 

Также Подоляк напомнил о том, что 19 апреля состоится встреча советников лидером нормандской четверки, где будет понимание того, будет ли Россия возвращаться к содержательным переговорам и адекватному поведению.

Справка: в последние две недели Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Россияне сосредоточили группировку численностью более 100 тысяч человек. Представители Кремля делают агрессивные заявления в адрес Украины и угрожают уничтожением государства. Российские пропагандисты открыто говорят о большой войне с Украиной и захвате территорий нашей страны.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что может помочь закончить войну на Донбассе.

Читайте также о высылке российского дипломата из Киева. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zachem-putin-styagivaet-voyska-granitsam-1618812407.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ