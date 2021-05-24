Какая страна первой отказалась от полетов над Беларусью

Сегодня, 24 мая, правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь. Об этом сообщает Delfi.
По информации журналистов, целью такого решения было обеспечение безопасности путешественников. Оно вступает в действие 25 мая.
"Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, то вопреки тому, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты ради безопасности путешественников, предложено принять соответствующее решение правительства", — сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Политик отмечает, что хотя Литва и приняла такое решение самостоятельно, но его поддерживают большинство стран Евросоюза.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на Совете ЕС предложил запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны Европейского содружества и внести компанию Belavia в четвертый пакет санкций.
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Литовская республика - фото из открытх источников
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