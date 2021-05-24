Какая страна первой отказалась от полетов над Беларусью

Сегодня, 24 мая, правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь. Об этом сообщает Delfi.





По информации журналистов, целью такого решения было обеспечение безопасности путешественников. Оно вступает в действие 25 мая.





"Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, то вопреки тому, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты ради безопасности путешественников, предложено принять соответствующее решение правительства", — сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.





Политик отмечает, что хотя Литва и приняла такое решение самостоятельно, но его поддерживают большинство стран Евросоюза.





Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на Совете ЕС предложил запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны Европейского содружества и внести компанию Belavia в четвертый пакет санкций.





Напомним, 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич . Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.





По этому поводу "Комментарии" узнали у экспертов, как расценивать такие методы задержания неугодных Лукашенко и как могут развиваться события дальше. Подробную информацию вы можете получить, прочитав наш материал. Литовская республика - фото из открытх источников

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