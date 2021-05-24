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Какая страна первой отказалась от полетов над Беларусью

Решение вступает в силу с 25 мая

сегодня, 16:45
Автор:

Данило Матюха
Сегодня, 24 мая, правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь. Об этом сообщает Delfi.

По информации журналистов, целью такого решения было обеспечение безопасности путешественников. Оно вступает в действие 25 мая.

"Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, то вопреки тому, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты ради безопасности путешественников, предложено принять соответствующее решение правительства", — сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Политик отмечает, что хотя Литва и приняла такое решение самостоятельно, но его поддерживают большинство стран Евросоюза.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на Совете ЕС предложил запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны Европейского содружества и внести компанию Belavia в четвертый пакет санкций.

Напомним, 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

По этому поводу "Комментарии" узнали у экспертов, как расценивать такие методы задержания неугодных Лукашенко и как могут развиваться события дальше. Подробную информацию вы можете получить, прочитав наш материал.

Какая страна первой отказалась от полетов над Беларусью

Литовская республика - фото из открытх источников


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Источник: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/pravitelstvo-litvy-zapretilo-vse-aviarejsy-v-stranu-kotorye-prohodyat-cherez-territoriyu-belarusi.d?id=87275439
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