Вторая часть плохого кино: Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2"

BTC/USD
46544.97
ETH/USD
3169.75
LTC/USD
174.31
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.50
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Корж Антон
Украина не согласна воспринимать российский газопровод "Северный поток-2" в ключе тех договоренностей, которые заключили между собой США и Германия. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что поставит этот вопрос перед президентом США Джозефом Байденом, информирует "Новое время" со ссылкой на фрагменты интервью президента изданиям Washington Post, Liberation, "Новой Газете" и Funke Media и непосредственно "Новому времени".
Президент Украины Владимир Зеленский / Офис президента Украины
Зеленский отметил, что на достройке газопровода история СП-2 не заканчивается. Так как России предстоит еще застраховать, сертифицировать и запустить конструкцию. Украина будет этому мешать всеми силами. В целом, добавил президент, СП-2 выглядит, как вторая часть "плохого кино".
Украина, Польша и страны Балтии, немецкие "зеленые", немалая часть американских политиков, включая демократов, выступают против "Северного потока-2" (СП-2), соглашение о запуске которого заключили официальные Вашингтон и Берлин на радость Москве. Подробнее — в публикации портала "Комментарии".
Ранее Президент США Джо Байден заявил, что он и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что не позволят России использовать спорный газопровод "Северный поток-2" для угрозы своим соседям на фоне стремления ограничить геополитическое влияние Кремля. Об этом пишет Bloomberg.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости