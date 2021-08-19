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Вторая часть плохого кино: Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2"

Зеленский воспринимает СП-2, как вторую часть плохого кино

19 августа 2021, 17:18
Автор:

Корж Антон

Украина не согласна воспринимать российский газопровод "Северный поток-2" в ключе тех договоренностей, которые заключили между собой США и Германия. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что поставит этот вопрос перед президентом США Джозефом Байденом, информирует "Новое время" со ссылкой на фрагменты интервью президента изданиям Washington Post, Liberation, "Новой Газете" и Funke Media и непосредственно "Новому времени".

Вторая часть плохого кино: Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2"

Президент Украины Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Зеленский отметил, что на достройке газопровода история СП-2 не заканчивается. Так как России предстоит еще застраховать, сертифицировать и запустить конструкцию. Украина будет этому мешать всеми силами. В целом, добавил президент, СП-2 выглядит, как вторая часть "плохого кино".

"Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно — Россия может себе позволить — создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится" — заявил он.

Украина, Польша и страны Балтии, немецкие "зеленые", немалая часть американских политиков, включая демократов, выступают против "Северного потока-2" (СП-2), соглашение о запуске которого заключили официальные Вашингтон и Берлин на радость Москве. Подробнее — в публикации портала "Комментарии".

Ранее Президент США Джо Байден заявил, что он и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что не позволят России использовать спорный газопровод "Северный поток-2" для угрозы своим соседям на фоне стремления ограничить геополитическое влияние Кремля. Об этом пишет Bloomberg.


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Источник: https://nv.ua/world/geopolitics/severnyy-potok-2-kak-plohoe-kino-vse-znayut-chem-ono-zakonchitsya-zelenskiy-poslednie-novosti-50178370.html
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