Вторая часть плохого кино: Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2"

Украина не согласна воспринимать российский газопровод "Северный поток-2" в ключе тех договоренностей, которые заключили между собой США и Германия. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что поставит этот вопрос перед президентом США Джозефом Байденом, информирует "Новое время" со ссылкой на фрагменты интервью президента изданиям Washington Post, Liberation, "Новой Газете" и Funke Media и непосредственно "Новому времени".

Президент Украины Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Зеленский отметил, что на достройке газопровода история СП-2 не заканчивается. Так как России предстоит еще застраховать, сертифицировать и запустить конструкцию. Украина будет этому мешать всеми силами. В целом, добавил президент, СП-2 выглядит, как вторая часть "плохого кино".

"Это знаете, как плохое кино, Nord Stream-2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно — Россия может себе позволить — создали с ценой на газ. Поэтому мы знаем конец этого фильма, но все равно идем, смотрим это кино и верим, что оно как-то по-другому закончится" — заявил он.

Украина, Польша и страны Балтии, немецкие "зеленые", немалая часть американских политиков, включая демократов, выступают против "Северного потока-2" (СП-2), соглашение о запуске которого заключили официальные Вашингтон и Берлин на радость Москве. Подробнее — в публикации портала "Комментарии".