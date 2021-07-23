«Северный поток-2»: есть ли еще шанс его остановить

Украина, Польша и страны Балтии, немецкие "зеленые", немалая
часть американских политиков, включая демократов, выступают против о
"Северного потока-2" (СП-2), соглашение о запуске которого заключили
официальные Вашингтон и Берлин на радость Москве. Глава украинского МИД Дмитрий
Кулеба уверяет, что это не конец истории, а игра не закончена. Так ли это? Есть
ли еще шанс остановить СП-2 или хотя бы выторговать более выгодные для Украины
условия его запуска? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
Северный поток-2 (фото из открытых источников)
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр
Охрименко не сомневается, что СП-2 будет достроен. Но подчеркивает, что сама по
себе труба ничего не значит. А с ее наполнением могут возникнуть проблемы.
"Чтобы качать газ по СП-2, придется пройти массу
бюрократических процедур Евросоюза (ЕС). А они там довольно сложные. И те же
немецкие "зеленые" и даже часть партии Меркель могут поспособствовать тому,
чтобы заблокировать запуск "потока". В помощь – Энергетическая хартия, которую
ЕС обязаны соблюдать. Согласно ей, компания, которая добывает газ, не имеет
права владеть транспортной системой. А если владеет, то такой газопровод не
может работать на полную мощность. Это касается OPAL (сухопутное продолжение
газопровода "Северный поток" по территории Германии, доставляющего газ из
России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны – прим. ред.), это коснется
и СП-2. Вряд ли Газпром согласиться отдать трубу в управление ЕС. А потому о
стопроцентной прокачке придется забыть. Ну, а жесткое антимонопольное
законодательство всё равно будет бить по этому проекту", – прогнозирует
Александр Охрименко.
По его словам, это прекрасно понимают в Газпроме. Как и то,
что процедура введения СП-2 в эксплуатацию может затянуться на годы – как
собственно из-за европейской бюрократии, так и по причине активного
противодействия тех, кому этот проект – поперек горла.
"То есть, торжественное открытие проложенной трубы состоится,
пропагандисты это осветят во всех красках. Но собственно запуск СП-2 – не факт
что произойдет в обозримом будущем, — поясняет эксперт. – И глава Газпрома
Миллера, и пресс-секретарь президента РФ Песков не даром говоря, что транзит
газа через Украину, скорее всего, будет продолжен после 2024 года, по истечению
действующего контракта".
Что до официальных гарантий для Украины в связи с вероятным
запуском СП-2, то их, подчеркивает Александр Охрименко, не могут давать
межгосударственные соглашения. Как, к примеру то, которое заключили Байден и
Меркель касательно СП-2.
"Межгосударственные соглашения не могут включать коммерческие
вопросы. Сколько прокачивать, как, при каком давлении — решают только на уровне
прямых переговоров "технарей", компаний. В нашем случае – из РФ, Украины и ЕС,
— поясняет Александр Охрименко. — А в американо-немецком соглашении четко
прописано, что СП-2 должен функционировать в рамках Энергетической хартии. И
это очень важно. Ну, а если Украина хочет, она всегда может подать в суд на
этот проект. И влиять через ту же Энергетическую хартию на количество газа,
который пойдет через СП-2. Те же немецкие "зеленые", уверен, активно включаться
в такого рода процессы. Так что многое будет решаться в европейских судах".
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко уверен, что
история с СП-2 в том виде, в каком он есть — закончена. И остановить проект
невозможно.
"Трубопровод будет работать так, как изначально и
предполагали его основные инвесторы — Россия и Германия. И ничьи возмущения по
этому поводу в расчет приниматься не будут", – прогнозирует Юрий Гаврилечко.
Он также считает, что никаких "более выгодных"
условий, кроме прописанных в соглашение между Германией и США точечных вливаний
в нашу энергетическую сферу, выторговать Украина не сможет.
"Соответствующие шаги нужно было делать раньше. А сейчас уже
поздно. Всё построено и начинает эксплуатироваться. Добро пожаловать в реальность",
— резюмирует эксперт.
По мнению экономического эксперта, кандидата экономических
наук Александра Вовченко, решение по СП-2 уже принято на политическом уровне.
Украина же осталась вне переговорного процесса.
"Сейчас важно, чтобы Украина была вовлечена в этот процесс. И
пытаться на дипломатическом уровне устранить все возможные угрозы, которые
несет для нас реализация "Северного потока-2". Его вероятный запуск – это
политическая индульгенция за преступления России против Украины. Это сигнал о
том, что мир забывает об агрессии России и недооценивает всей опасности с ее
стороны. Очевидно, что это огромный риск для не только энергетической
безопасности, но и европейской безопасности в целом. Снять санкции — это значит
позволить РФ получить еще большее влияния, соответственно – возможность еще более
агрессивно навязывать миру свою повестку дня", – уверен Александр Вовченко.
Он считает, что Украине стоит громче говорить на весь мир
преступлениях России, об аннексии Крыма, об оккупации Донбасса. И на
дипломатическом уровне продолжать противостоять СП-2, заручившись поддержкой
союзников, реально понимающих угрозу. Среди таких – Польша, страны Балтии,
Великобритания.
Напомним, тема запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2" активизировалась в последние несколько дней. Это и не удивительно, ведь Германия и Соединенные Штаты наконец-то пришли к консенсусу в этом вопросе. Своим мнением с порталом "Комментарии" насчет вероятного окончания строительства СП-2 поделился блогер и политический аналитик Павел Нусс.
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