«Северный поток-2»: есть ли еще шанс его остановить

Украина, Польша и страны Балтии, немецкие "зеленые", немалая часть американских политиков, включая демократов, выступают против о "Северного потока-2" (СП-2), соглашение о запуске которого заключили официальные Вашингтон и Берлин на радость Москве. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что это не конец истории, а игра не закончена. Так ли это? Есть ли еще шанс остановить СП-2 или хотя бы выторговать более выгодные для Украины условия его запуска? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Северный поток-2 (фото из открытых источников)

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко не сомневается, что СП-2 будет достроен. Но подчеркивает, что сама по себе труба ничего не значит. А с ее наполнением могут возникнуть проблемы.

"Чтобы качать газ по СП-2, придется пройти массу бюрократических процедур Евросоюза (ЕС). А они там довольно сложные. И те же немецкие "зеленые" и даже часть партии Меркель могут поспособствовать тому, чтобы заблокировать запуск "потока". В помощь – Энергетическая хартия, которую ЕС обязаны соблюдать. Согласно ей, компания, которая добывает газ, не имеет права владеть транспортной системой. А если владеет, то такой газопровод не может работать на полную мощность. Это касается OPAL (сухопутное продолжение газопровода "Северный поток" по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны – прим. ред.), это коснется и СП-2. Вряд ли Газпром согласиться отдать трубу в управление ЕС. А потому о стопроцентной прокачке придется забыть. Ну, а жесткое антимонопольное законодательство всё равно будет бить по этому проекту", – прогнозирует Александр Охрименко.

По его словам, это прекрасно понимают в Газпроме. Как и то, что процедура введения СП-2 в эксплуатацию может затянуться на годы – как собственно из-за европейской бюрократии, так и по причине активного противодействия тех, кому этот проект – поперек горла.

"То есть, торжественное открытие проложенной трубы состоится, пропагандисты это осветят во всех красках. Но собственно запуск СП-2 – не факт что произойдет в обозримом будущем, — поясняет эксперт. – И глава Газпрома Миллера, и пресс-секретарь президента РФ Песков не даром говоря, что транзит газа через Украину, скорее всего, будет продолжен после 2024 года, по истечению действующего контракта".

Что до официальных гарантий для Украины в связи с вероятным запуском СП-2, то их, подчеркивает Александр Охрименко, не могут давать межгосударственные соглашения. Как, к примеру то, которое заключили Байден и Меркель касательно СП-2.

"Межгосударственные соглашения не могут включать коммерческие вопросы. Сколько прокачивать, как, при каком давлении — решают только на уровне прямых переговоров "технарей", компаний. В нашем случае – из РФ, Украины и ЕС, — поясняет Александр Охрименко. — А в американо-немецком соглашении четко прописано, что СП-2 должен функционировать в рамках Энергетической хартии. И это очень важно. Ну, а если Украина хочет, она всегда может подать в суд на этот проект. И влиять через ту же Энергетическую хартию на количество газа, который пойдет через СП-2. Те же немецкие "зеленые", уверен, активно включаться в такого рода процессы. Так что многое будет решаться в европейских судах".

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко уверен, что история с СП-2 в том виде, в каком он есть — закончена. И остановить проект невозможно.

"Трубопровод будет работать так, как изначально и предполагали его основные инвесторы — Россия и Германия. И ничьи возмущения по этому поводу в расчет приниматься не будут", – прогнозирует Юрий Гаврилечко.

Он также считает, что никаких "более выгодных" условий, кроме прописанных в соглашение между Германией и США точечных вливаний в нашу энергетическую сферу, выторговать Украина не сможет.

"Соответствующие шаги нужно было делать раньше. А сейчас уже поздно. Всё построено и начинает эксплуатироваться. Добро пожаловать в реальность", — резюмирует эксперт.

По мнению экономического эксперта, кандидата экономических наук Александра Вовченко, решение по СП-2 уже принято на политическом уровне. Украина же осталась вне переговорного процесса.

"Сейчас важно, чтобы Украина была вовлечена в этот процесс. И пытаться на дипломатическом уровне устранить все возможные угрозы, которые несет для нас реализация "Северного потока-2". Его вероятный запуск – это политическая индульгенция за преступления России против Украины. Это сигнал о том, что мир забывает об агрессии России и недооценивает всей опасности с ее стороны. Очевидно, что это огромный риск для не только энергетической безопасности, но и европейской безопасности в целом. Снять санкции — это значит позволить РФ получить еще большее влияния, соответственно – возможность еще более агрессивно навязывать миру свою повестку дня", – уверен Александр Вовченко.

Он считает, что Украине стоит громче говорить на весь мир преступлениях России, об аннексии Крыма, об оккупации Донбасса. И на дипломатическом уровне продолжать противостоять СП-2, заручившись поддержкой союзников, реально понимающих угрозу. Среди таких – Польша, страны Балтии, Великобритания.

Напомним, тема запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2" активизировалась в последние несколько дней. Это и не удивительно, ведь Германия и Соединенные Штаты наконец-то пришли к консенсусу в этом вопросе. Своим мнением с порталом "Комментарии" насчет вероятного окончания строительства СП-2 поделился блогер и политический аналитик Павел Нусс.

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