ВСУ готовятся к наступлению в городах на Донбассе, – Хомчак

Вооруженные силы Украины уже больше года активно готовятся к наступлению в городской местности на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил на пресс-конференции главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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По его словам, еще в 2020 году все боевые подразделения вооруженных сил начали готовиться к наступлению в урбанизированный местности, что очевидно говорит о варианте возможного наступления на Донбассе.

Он отметил, что данный вариант является одним из возможных, которые рассматривают в ВСУ. Все будет зависеть от развития ситуации на Донбассе. Хомчак подчеркнул, что ВСУ составляют и просчитывают все возможные планы и докладывают руководству государства и министерству обороны.

Генерал также четко разъяснил, что не стоит преувеличивать значение передвижения военных в "серой зоне", так как в случае продвижения вперед в этой местности противник сам поставит себя под удар украинских военных.

Ранее Хомчак совершал рабочую поездку в зону Операции объединенных сил вместе с командующим операции Сергеем Кравченко.

После заседания СНБО 19 февраля секретарь совета Алексей Данилов заявил, что рассматривался вопрос обострения ситуации на Донбассе и были утверждены 5 возможных вариантов развития событий.

Не исключено, что одним из них могло быть и полномасштабное военное наступление для освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская военная агрессия против Украины. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о возможных сценариях развития ситуации на Донбассе.

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