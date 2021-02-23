ВСУ готовятся к наступлению в городах на Донбассе, – Хомчак

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Гриниченко Дима
Вооруженные силы Украины уже больше года активно готовятся к наступлению в городской местности на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил на пресс-конференции главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Фото: Google
По его словам, еще в 2020 году все боевые подразделения вооруженных сил начали готовиться к наступлению в урбанизированный местности, что очевидно говорит о варианте возможного наступления на Донбассе.
Он отметил, что данный вариант является одним из возможных, которые рассматривают в ВСУ. Все будет зависеть от развития ситуации на Донбассе. Хомчак подчеркнул, что ВСУ составляют и просчитывают все возможные планы и докладывают руководству государства и министерству обороны.
Генерал также четко разъяснил, что не стоит преувеличивать значение передвижения военных в "серой зоне", так как в случае продвижения вперед в этой местности противник сам поставит себя под удар украинских военных.
Ранее Хомчак совершал рабочую поездку в зону Операции объединенных сил вместе с командующим операции Сергеем Кравченко.
После заседания СНБО 19 февраля секретарь совета Алексей Данилов заявил, что рассматривался вопрос обострения ситуации на Донбассе и были утверждены 5 возможных вариантов развития событий.
Не исключено, что одним из них могло быть и полномасштабное военное наступление для освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Справка: с апреля 2014 года на Донбассе продолжается российская военная агрессия против Украины. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Ранее "Комментарии" сообщали о возможных сценариях развития ситуации на Донбассе.
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Новости
Брат
сегодня, 11:58
Дебилы,блд.С 2014 года в Украине произошла агрессия запада против народа.
Валентин
сегодня, 11:54
Блеф на базаре, это просто брехня. Блеф от власти, это признак заката.
владимир
сегодня, 11:47
Ну и Главком, кто же об этом говорит.