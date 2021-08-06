Встреча Зеленского с Байденом: какие важные решения могут быть приняты

В Вашингтоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном по подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского в США и переговоров с президентом Джозефом Байденом (30 августа).

Джо Байден и Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Эксперты оценили для издания "Комментарии" подготовку визита и результаты уже состоявшихся встреч, а также рассказали, какие решения могут быть приняты по итогам встречи Зеленского и Байдена.

Ситуация должна напоминать о необходимости достижения практических результатов, важных с точки зрения обеспечения нашей нацбезопасности

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает, что подготовка к важному визиту в Вашингтон проходит в весьма непростой ситуации для Украины.

"Кремль по-прежнему агрессивен и не скрывает своих намерений уничтожить независимость Украины любым способом. Укрепление связей между Россией и Беларусью, являющихся полноценными военно-политическими союзниками, создает для нашей страны угрозу вторжения теперь и с северного направления. А продолжающиеся усилия Москвы по достройке газопровода "Северный поток-2" подрывают безопасность в Восточной и Центральной Европе", – акцентирует Олег Белоколос.

По его мнению, всё это естественно возлагает на участников переговоров по подготовке визита Зеленского в США дополнительную ответственность.

"Кажется, что сама ситуация должна напоминать о необходимости достижения практических результатов, важных с точки зрения обеспечения нашей национальной безопасности, – говорит Олег Белоколос. – Очевидно нам, в Украине, хотелось бы во время предстоящего визита Зеленского в Вашингтон получить ответы на вопросы, относящиеся к региональной безопасности, проведению переговоров в Будапештском формате, предоставлению нашей стране статуса основного союзника США вне НАТО, конкретных действий Соединенных Штатов в случае очередных агрессивных провокаций со стороны России".

Интересно, будет ли подписано оборонное соглашение или документы в сфере безопасности

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик подчеркивает: часто при подготовке такого визита ничего из того, что будет подписано, не разглашается вплоть до самой встречи на высшем уровне.

"Но, насколько можно понимать, визит Ермака и Кулебы прошел нормально. И, опять же, нормальное явление – готовить такие визиты заранее, приезжая представителям одной страны в другую. Хоть теоретически можно было обойтись без физического визита глава ОП и МИД. Но он не помешает, чтобы "сверить часы", проработать повестку дня встречи", – считает Владимир Дубовик.

По его мнению, наверняка, по итогам встречи Зеленского с Байденом будут подписаны какие-то соглашения.

"Обычно их готовится целый ряд к таким визитам. Чтобы встречи не выглядели проведенным лишь для того, чтобы просто покрасоваться на камеры, – поясняет эксперт. – Интересно, будет ли подписано оборонное соглашение, что-то в сфере безопасности. Украинская сторона хотела бы этого. А США, похоже, считают, что и так достаточно делают в этих областях для Украины. И вряд ли нужно некое новое соглашение"

Скорее всего, продолжает Владимир Дубовик, будет поднят вопрос "Северного потока-2". Но, подчеркивает он, решение администрацией Байдена уже принято – мешать его достройке не будут.

"И вряд ли тут стоит ожидать изменений в позиции Белого дома. Американская сторона долго решала, как тут лучше поступить. Но уж коль решение принято, менять его не будут. И нам не следует лезть на рожон. Просто нужно заявить, что это плохо для наших интересов и что мы рассчитываем на поддержку в других вопросах. Но не делать это камнем преткновения в наших двусторонних отношениях", – резюмирует эксперт.

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