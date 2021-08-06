В Вашингтоне обсудили предстоящую встречу президентов Украины и США

Встреча представителей Украины с Госсекретарем США. Фото Офиса президента

В Соединенные Штаты Америки (США) вылетели представители Украины для переговоров в Белом доме. С министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком встретился Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.



Во время официальной встречи 5 августа они обсудили заранее запланированные переговоры между президентами Украины и США.

Напомним, что встреча между лидерами стран состоится 30 августа. Владимир Зеленский прилетит в США с официальным визитом, чтобы пообщаться с президентом Джозефом Байденом. Августовские переговоры должны поспособствовать улучшению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Также Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак и Энтони Блинкен поговорили о партнерстве между государствами в военно-технической сфере и сфере безопасности с учетом продолжения обстрелов на Востоке Украины. Были рассмотрены вопросы энергетической безопасности нашего государства, борьбы с коррупцией, внедрения реформ, в том числе и в судебной системе.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают проведение Крымской платформы и готовы содействовать противодействию вооруженной агрессии России против Украины. Кроме того, Энтони Блинкен заверил, что США полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщается на сайте Белого дома, 4 августа министр иностранных дел и глава Офиса президента Украины встретились еще и с советником по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.



"Украинские представители рассмотрели нашу надежную программу сотрудничества по решению оборонных задач Киева, потребностей в энергетической безопасности и реформ управления и антикоррупции, а также наш общий подход к правам человека и демократии в регионе", — говорится в сообщении.

В свою очередь Дмитрий Кулеба отметил, что эта встреча двух президентов очень важна, ведь у них для обсуждения есть немало "больших тем".

Отметим, что переговоры между президентами Украины и США состоятся после учредительного саммита Крымской платформы, которую Кулеба назвал самым масштабным в истории Украины международным событием.

Как сообщал портал "Комментарии", Давид Арахамия объяснил, почему встреча Байдена с Зеленским может не состояться.

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