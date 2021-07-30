Внешнеполитический прогноз для Украины: к чему готовиться украинской дипломатии

Эксперты рассказали изданию "Комментарии" какие важные для Украины внешнеполитические события могут произойти в августе, а также, на какие направления (и почему) нашей дипломатии стоит обратить особое внимание.

Внешнеполитический прогноз для Украины - фото из открытых источников

Россия будет принимать беспрецедентные меры, направленные на срыв визитов иностранных гостей в Украину

Август, как никогда ранее, будет жарким для украинской дипломатии. Причины три, считает политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

Первая – 24 августа Независимости Украины исполнится 30 лет.

"Эта знаковая дата является незаурядной для каждого украинца, а также шансом привлечь внимание всех стран к современным вызовам, которые стоят не только перед нашим государством, но и перед всем миром. Следовательно, украинским дипломатам придется серьезно поработать над тем, чтобы в праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости приняло участие максимальное количество иностранных гостей, в том числе глав государств и правительств тех стран, которые являются нашими традиционными партнерами. При этом путинская Россия будет принимать беспрецедентные меры, направленные на срыв визитов иностранных гостей в Украину", – прогнозирует Вадим Трюхан.

Вторая причина – инаугурационный саммит Крымской платформы, который должен состояться 23 августа.

"Для Кремля инициатива Украины относительно запуска работы площадки высокого уровня для переговоров по возвращению Крыма и Севастополя — это как красная тряпка для быка во время корриды. Российская агентура делает всё возможное и невозможное для того, чтобы, как максимум, сорвать саммит, а, как минимум, значительно снизить представительский уровень участников. Как результат, за 24 дня до этого события нет ясности, кто именно прибудет в Киев для участия, – отмечает эксперт. – Более того, существует угроза ряда провокаций, организованных русскими "в последний момент", направленных на то, чтобы сделать невозможным приезд иностранных гостей в столицу Украины".

Третья причина – она же вызов, с которым в течение всего месяца будет иметь дело украинская дипломатия – организация визита президента Зеленского в Вашингтон.

"На первый взгляд, визит не идет ни в какое сравнение с празднованием Дня Независимости и запуском Крымской платформы. Вместе с тем, его результаты будут иметь долгосрочные последствия для Украины, – прогнозирует Вадим Трюхан. – Пожалуй, никогда ранее ни одному президенту Украины еще не приходилось проводить несколько сложного и одновременно многообещающего визита. Ожидания от него очень завышены. Поэтому в подготовке и его организации каждая деталь, каждое сказанное слово весят в разы больше, чем обычно. Остается пожелать украинской дипломатии вместе с другими службами достойно пройти испытания, которые нас ожидают в августе, и обеспечить проведение всех запланированных мероприятий на должном, высоком с профессиональной точки зрения, уровне".

Особое внимание украинской дипломатии стоит обратить на американское направление

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик считает, что важнейшими внешнеполитическими событиями для Украины в августе станут первый саммит Крымской платформы 23 августа, встреча президентов Зеленского и Байдена 30 августа, а также подготовка России к сентябрьским учениям "Запад-2021".

"Особое внимание украинской дипломатии стоит обратить на американское направление – для обеспечения успеха встречи президентов Украины и США с целью наращивания поддержки Киева со стороны Вашингтона. Кроме того, важно максимально актуализировать "крымский вопрос" в мире, воспользовавшись саммитом Крымской платформы, – уверен эксперт. – Для этого необходима соответствующая подготовительная работа внешнеполитического ведомства и высшего руководства страны. Важно обратить внимание на Турцию и другие страны региона, на нарушение прав мусульман в Крыму".

Наряду с этим, уверен Денис Москалик, нужно привлечь внимание к агрессивным мерам России в связи с учениями "Запад-2021", дабы увеличить поддержку Украины как в мире, так и со стороны ключевых стратегических партнеров: США, Британии и Турции. Здесь можно добиться успеха при должном внимании к проблеме и проведенной работе с иностранными медиа, считает эксперт.

"Провал может ожидать на саммите Крымской платформы, если его не удастся использовать, чтобы привлечь внимание мира к проблеме аннексии Крыма и выработки решения по дальнейшему наращиванию давления на Россию", – предупреждает эксперт.

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