Встреча Зеленского и Путина является ловушкой для Украины, – эксперт

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина может превратиться в политическую ловушку для нашей страны. Об этом сообщил основатель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов в комментарии изданию "Телеграф".

Фото: EPA

По его словам, Владимир Зеленский может многое говорить публично, однако в реальности к переговорам с Владимиром Путиным стоит подходить очень осторожно. Он отметил, что встреча с лидерами Франции и Германии будет полезной, однако не принесет ничего, кроме разговоров.

Насчет личной встречи Зеленского и Путина эксперт заявил, что она ничего не принесет украинскому президенту, а наоборот станет политической ловушкой для нашей страны. Речь идет о том, если Зеленский согласится на условия Путина по Донбассу и Крыму, ведь глава Кремля никогда не пойдет на сценарий Зеленского.

Он отметил, что если Зеленский будет настаивать на обсуждении вопроса Крыма и Донбасса, то в Кремле откажутся обсуждать даже возможность встречи. Если же президент Украины согласится снять вопрос Крыма с повестки дня, то Путин может дать свое согласие.

Это станет политическим поражением Украины из-за того, что наша страна официально откажется обсуждать вопрос деоккупации полуострова.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры. 16 марта был проведен незаконный "референдум", после которого Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия подаст в суд на Украину из-за водной блокады Крыма.

Читайте также, кто может быть покровителем Виктора Медведчука в СБУ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!