Встреча Зеленского и Байдена: что может принести Украине этот визит

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки подтвердила, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена на следующей неделе состоится. Ранее были опасения, что ее могут отменить из-за обострения ситуации в Афганистане. Что может принести нам этот визит? Какие есть риски, а какие – позитивные перспективы? На эти вопросы эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина".

Джо Байден (фото из открытых источников)

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко подчеркивает, что несмотря на желания любителей разгонять "зраду", визит состоится. И перенос даты встречи с Байденом с 30 на 31 августа был действительно исключительно техническим моментом после добавления такого элемента визита как встреча "тет-а-тет".

"Этот визит может принести Украине расширение стратегического сотрудничества с США, в частности в оборонной сфере. Несколько дней назад заместитель главы Офиса президента Роман Машовец провел встречу с атташе посольства США по вопросам армии и обороны касательно проектов документов, которые могут быть подписаны во время визита Зеленского в Штаты. Также мы можем привести конкретные экономические контракты, например в энергетической сфере. Об этом говорили министры энергетики США, Украины и Германии на полях Крымской платформы", – напоминает Игорь Петренко.

Для США, по его мнению, этот визит также важен, ведь поддержкой Украине они могут показать, что, несмотря на ситуацию в Афганистане, могут защищать свои ценности и помогать молодым демократиям, которые борются за свою территориальную целостность.

"Важным для нас будет склонить США играть более весомую роль на пути мира на Донбассе, – считает Игорь Петренко. – Также Зеленский будет стараться наполнить конкретным содержанием соглашение США и Германии по "Северному потоку-2". Это, опять же, вопрос безопасности и усиления нашей энергетической независимости. Ну и, конечно, будет разговор о реформах, об их реализации нами и поддержке со стороны США".

По мнению эксперта, промахом могли бы быть завышенные ожидания, отсутствие конкретных предложений с нашей стороны, наличие только апелляции к ценностям. Но пока этого нет, отмечает Игорь Петренко.

"Зеленский и его команда осторожны в высказываниях и ожиданиях, и в основном сосредоточены на конкретных кейсах и продолжениях. Сильным шаг – это отстаивание украинских национальных интересов, а не молчаливое согласие с подачками. Мы должны говорить о конкретных вещах на взаимовыгодной основе, а не о гарантиях общими фразами", – резюмирует эксперт.

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук акцентирует, что встречу Зеленского и Байдена не стали переносить, несмотря на кризисную ситуацию, которая сложилась вокруг эвакуации из Кабула.



"Это говорит о том, что данная встреча важна не только для украинской стороны, – считает он. – Байдену, которого в последнее время обвиняют в тотальной капитуляции и беспомощности, важно показать собственные успехи во внешней политике. Тем более, что еще свежа в памяти недавняя декларация лидеров США и Германии, которая сделала возможной достройку "Северного потока-2". Лидеру США важно показать, что он не сдает позиции во внешней политике. И президент Украины ему в этом может помочь".

Впрочем, отмечает политолог, есть и риски.

"В частности, существует вероятность, что президент США будет убеждать украинского коллегу принять "Северный поток" в обмен на принятие неких компенсаций, – отмечает Петр Олещук. – Сама по себе эта идея не так уж и плоха, но встает вопрос о том, какие это могут быть компенсации? С другой стороны, Украина может быть интересна как партнер для США, поскольку поддержка ее существенно "дешевле" поддержки режима того же Афганистана. Кроме того, поддержка Украины не требует непосредственного военного присутствия США, что тоже может быть привлекательным для Вашингтона. Отсюда Украина должна сформулировать "предложение" для США. И стать "примером успешной внешней политики" администрации Байдена. Но здесь нужны реалистичные запросы о конкретной помощи".

Напомним, р азгоревшаяся война в Афганистане не станет помехой для встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В Белом Доме подтвердили, что беседа двух лидеров состоится.

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