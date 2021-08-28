В Белом Доме подтвердили встречу Байдена с Зеленским и рассказали, о чем будет идти разговор

Разгоревшаяся война в Афганистане не станет помехой для встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В Белом Доме подтвердили, что беседа двух лидеров состоится. Как передает издание "Комментарии", об этом стало известно на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Байден и Зеленский Фото: Украинская правда

Рассказывая о плана Джо Байдена на следующей неделе, Джен Псаки отметила, что у него намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она не будет перенесена. Также Джен Псаки рассказала, о чём будет идти речь на этой встрече. Во-первых, США будут привержены в очередной раз заявить о том, что они поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Пресс-секретарь Белого Дома отметила, Киев получит гарантии в том, что Вашингтон есть надежным другом Украины в вопросе противостояния российской агрессии на Востоке и в Крыму. Также должен быть разговор относительно сотрудничества в сфере энергетической безопасности. Отдельно будет вынесен вопрос о том, как обстоят дела в Украине с преодолением коррупции и продвижением реформ, которые должны быть реализованы в демократических странах.

Отметим, в эфире телеканала "Украина 24" информацию о встрече Зеленского и Байдена подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что на сегодняшний день от американской стороны не поступало никаких сигналов о том, что эта встреча может не состояться.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Forbes рассказали, с какими обещаниями от Байдена Зеленский покинет США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!