Быть или не быть: может ли сорваться поездка Зеленского в США

Некоторые СМИ начали публиковать якобы инсайдерскую
информацию, что встреча Владимира Зеленского с главой Белого Дома Джозефа
Байдена может быть опять перенесена. "Комментарии" решили поинтересоваться у
экспертов, насколько реален риск того, что в случае дальнейшей эскалации ситуации
в Афганистане придется отменить визит президента Украины в США, намеченный на
конец августа. Специалисты также поразмыслили, насколько переговоры будут успешны,
если все же состоятся.
Может ли сорваться встреча Зеленского и Байдена? Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
"Сам факт визита Зеленского в США уже будет
успехом"
Директор Центра международных исследований,
доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета
имени Мечникова Владимир Дубовик не думает, что визит Зеленского в Штаты
отменят.
"Это было бы некрасиво с точки зрения украино-американских
отношений. Байден и люди, которые занимаются темой Афганистана в его администрации,
продолжат спокойно отслеживать ситуацию. И вывод войск, эвакуация гражданских
могут закончиться раньше 31 августа. Потому считаю, что визит президента
Украины в США состоится в обозначенные сроки. И что Байден найдет время для
общения с Зеленским", — говорит Владимир Дубовик.
В то же время он отмечает, что внимание
прессы, в том числе американской, будет больше обращено на Афганистан, а не на
визит украинского президента в Вашингтон. И вопросы американских журналистов к Байдену
будут касаться не столько украино-американских отношений, сколько афганских
моментов. И это — определенный минус.
"Но нельзя предвидеть, как повернутся мировые
события. Как бы то ни было, думаю, на уровень встречи и ее возможную успешность
ситуация в Афганистане не повлияет", — размышляет эксперт.
По его мнению, сам факт визита Зеленского в
США уже будет успехом. Ведь это снимет определенную напряженность.
"Реализуется мечта Зеленского получить такую
встречу. Но и для двухсторонних отношений контакт двух президентов это всегда
хорошо — символически подчеркивает, что у нас нормальные рабочие отношения, что
у нас стратегическое партнерство, даже при том, что есть некие трения по ряду
вопросов. Это нормально", — уверен Владимир Дубовик.
Также эксперт напомнил, что в Украине часто акцентируют,
что визит Зеленского в Вашингтон постоянно откладывался. В этом, по мнению
Владимира Дубовика, нет ничего странного.
"Нужно понимать, что Байден с начала своего президентства
лишь раз был за границей, а у себя принял лишь несколько мировых политиков,
причем из европейских была только канцлер ФРГ Ангелы Меркель. И вот теперь — Зеленский.
Так что в условиях пандемии можно сказать, что это — ранний визит, быстрый
визит нашего президента в США. И нужно говорить, что он оказался не в третьем
эшелоне приглашенных, а одним из первых приглашенных".
"Судить об успешности визита до того, как он
произошел — это политиканство"
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков
предполагает, что к отмене визита Зеленского в США могут привести только какие-то
явно провокационные действия украинской власти.
"А ситуация в Афганистане уже привела и еще
сможет привести к смещению сроков визита. Однако он запланирован и состоится —
рано или поздно, — отмечает Александр Кочетков. — Судить об успешности визита
до того, как он произошел — это политиканство. Мы можем только догадываться,
чего ждет от визита президент Зеленский и что ему намерен поведать президент
Байден. Как правило, ожидания наших руководителей оказываются чрезмерно
завышенными и неоправданными. Но в любом случае, официальные отчеты о визите
Владимира Зеленского в США будут вполне радужными".
"Ключевым вопросом встречи может стать не
украинский, а афганский"
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий
Гаврилечко допускает риск, что Белый дом перенесет встречу с президентом
Украины в связи с ситуацией в Афганистане.
"К тому же, есть высокая вероятность того, что
если встреча и состоится по графику, то ключевым вопросом в ней будет именно
афганский, а не украинский. Что, конечно, станет весьма неприятным моментом для
Украины", — подчеркивает эксперт.
По его мнению, вряд ли президент Украины из
США "привезет" какие-то экономические решения или договоренности.
"В первую очередь, визит — политический. Мало
того, в США финансовый год начинается в октябре. И за месяц до этого самого
нового года ни один серьезный бизнес не будет изменять свои текущие планы, —
поясняет Юрий Гаврилечко. — Так что единственное, что может быть сделано — это
проведены некие предварительные переговоры. И то, только в том случае, если
вместе с президентом Украины в США отправится профильный вице-премьер".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что встреча украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена вынуждено перенесена с 30 на 31 августа. Дипломаты уже отметили, что причина кроется в изменении формата — главы государств должны теперь встретиться еще и лично, без представителей своих делегаций. Мнение экспертов насчет этой ситуации ищите в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, действительно ли главе Штатов может угрожать отставка.
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