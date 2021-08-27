Быть или не быть: может ли сорваться поездка Зеленского в США

Некоторые СМИ начали публиковать якобы инсайдерскую информацию, что встреча Владимира Зеленского с главой Белого Дома Джозефа Байдена может быть опять перенесена. "Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, насколько реален риск того, что в случае дальнейшей эскалации ситуации в Афганистане придется отменить визит президента Украины в США, намеченный на конец августа. Специалисты также поразмыслили, насколько переговоры будут успешны, если все же состоятся.



Может ли сорваться встреча Зеленского и Байдена? Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Сам факт визита Зеленского в США уже будет успехом"

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик не думает, что визит Зеленского в Штаты отменят.

"Это было бы некрасиво с точки зрения украино-американских отношений. Байден и люди, которые занимаются темой Афганистана в его администрации, продолжат спокойно отслеживать ситуацию. И вывод войск, эвакуация гражданских могут закончиться раньше 31 августа. Потому считаю, что визит президента Украины в США состоится в обозначенные сроки. И что Байден найдет время для общения с Зеленским", — говорит Владимир Дубовик.

В то же время он отмечает, что внимание прессы, в том числе американской, будет больше обращено на Афганистан, а не на визит украинского президента в Вашингтон. И вопросы американских журналистов к Байдену будут касаться не столько украино-американских отношений, сколько афганских моментов. И это — определенный минус.

"Но нельзя предвидеть, как повернутся мировые события. Как бы то ни было, думаю, на уровень встречи и ее возможную успешность ситуация в Афганистане не повлияет", — размышляет эксперт.

По его мнению, сам факт визита Зеленского в США уже будет успехом. Ведь это снимет определенную напряженность.

"Реализуется мечта Зеленского получить такую встречу. Но и для двухсторонних отношений контакт двух президентов это всегда хорошо — символически подчеркивает, что у нас нормальные рабочие отношения, что у нас стратегическое партнерство, даже при том, что есть некие трения по ряду вопросов. Это нормально", — уверен Владимир Дубовик.

Также эксперт напомнил, что в Украине часто акцентируют, что визит Зеленского в Вашингтон постоянно откладывался. В этом, по мнению Владимира Дубовика, нет ничего странного.

"Нужно понимать, что Байден с начала своего президентства лишь раз был за границей, а у себя принял лишь несколько мировых политиков, причем из европейских была только канцлер ФРГ Ангелы Меркель. И вот теперь — Зеленский. Так что в условиях пандемии можно сказать, что это — ранний визит, быстрый визит нашего президента в США. И нужно говорить, что он оказался не в третьем эшелоне приглашенных, а одним из первых приглашенных".

"Судить об успешности визита до того, как он произошел — это политиканство"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков предполагает, что к отмене визита Зеленского в США могут привести только какие-то явно провокационные действия украинской власти.

"А ситуация в Афганистане уже привела и еще сможет привести к смещению сроков визита. Однако он запланирован и состоится — рано или поздно, — отмечает Александр Кочетков. — Судить об успешности визита до того, как он произошел — это политиканство. Мы можем только догадываться, чего ждет от визита президент Зеленский и что ему намерен поведать президент Байден. Как правило, ожидания наших руководителей оказываются чрезмерно завышенными и неоправданными. Но в любом случае, официальные отчеты о визите Владимира Зеленского в США будут вполне радужными".

"Ключевым вопросом встречи может стать не украинский, а афганский"

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко допускает риск, что Белый дом перенесет встречу с президентом Украины в связи с ситуацией в Афганистане.

"К тому же, есть высокая вероятность того, что если встреча и состоится по графику, то ключевым вопросом в ней будет именно афганский, а не украинский. Что, конечно, станет весьма неприятным моментом для Украины", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, вряд ли президент Украины из США "привезет" какие-то экономические решения или договоренности.

"В первую очередь, визит — политический. Мало того, в США финансовый год начинается в октябре. И за месяц до этого самого нового года ни один серьезный бизнес не будет изменять свои текущие планы, — поясняет Юрий Гаврилечко. — Так что единственное, что может быть сделано — это проведены некие предварительные переговоры. И то, только в том случае, если вместе с президентом Украины в США отправится профильный вице-премьер".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что встреча украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена вынуждено перенесена с 30 на 31 августа. Дипломаты уже отметили, что причина кроется в изменении формата — главы государств должны теперь встретиться еще и лично, без представителей своих делегаций. Мнение экспертов насчет этой ситуации ищите в нашем материале.

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