Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос достижения мира на Донбассе и подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки". Аналогичные переговоры с Меркель и Макроном провел президент РФ Владимир Путин.

Встреча в "нормандском формате": состоятся ли переговоры и какова их роль - фото из открытых иточников

Каковы перспективы такого саммита? Какую роль в этом может сыграть визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд? Кто и на какие уступки может, в конце концов, пойти? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Если встреча в "нормандском формате" всё же состоится в ближайшее время, там могут быть определенные уступки со стороны Киева

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что рассчитывать на серьезный прорыв в рамках саммита в "нормандском формате" вряд ли можно.

"Если ранее не удавалось договориться, что может измениться сейчас, когда Меркель уже покидает пост канцлера? Насколько такой саммит нужен именно сейчас? Следующий канцлер Германии может захотеть привнести некое свое видение разрешения ситуации. Такое впечатление, что быстрый саммит нужен сейчас больше Москве, чем Киеву. С помощью той же Меркель, достаточно зависимой от России, Кремль может приблизить Украину к тем решениям, которые Москва хочет провести по Донбассу. А это – весь пакет политических пунктов Минских соглашений, включая выборы в ОРДЛО без передачи Украине контроля за границей, без действенных гарантий безопасности", – поясняет Виктор Каспрук.

По его мнению, если встреча в нормандском формате всё же состоится в ближайшее время, там могут быть определенные уступки со стороны Киева, которые, не факт, что станут афишировать.

"Зеленский понимает, что украинское общество не готово идти на фундаментальные уступки РФ. При этом, в его предвыборной программе главное было – мир на Донбасс. Пока этого не случилось. И есть риск, что он ради зыбкого мира, в рамках подготовки к возможному походу на второй президентский срок, может решиться на опасные решения, несущие стратегическую угрозу для Украины", – предполагает эксперт.

В этой ситуации радует лишь то, отмечает Виктор Каспрук, что, похоже, США более активно решили принять участие в урегулировании российско-украинского конфликта.

"Многое тут будет зависеть от встречи Нуланд в Москве с руководством России. Такое впечатление, что у Вашингтона есть намерение больше влиять на эту ситуацию", – резюмирует эксперт.

В Кремле понимают, что украинская сторона более заинтересована в этом. Ведь такой саммит, как минимум, окажет позитивное влияние на рейтинг Зеленского

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко считает, что пока нельзя говорить, будто саммит лидеров "нормандского формата" или их советников планируется в ближайшее время.

"Скорее Украина со своей стороны подает такую инициативу. Мол, было бы полезно собраться в этом формате и обсуждать дальнейшие действия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Но как мы видим, что с российской стороны всё комментируется иначе. РФ не дает каких-то реальных обещаний или надежд, что мы проведем нормандскую встречу в ближайшее время. В Кремле понимают, что украинская сторона более заинтересована в этом. Ведь такой саммит, как минимум, окажет позитивное влияние на рейтинг Зеленского. Он обещал своим избирателям мир на Донбассе. А подвижек тут давно не было. Да и надо чем-то закрывать последние скандалы — оффшоры и так далее", – говорит Максим Степаненко.

Позицию РФ он считает ожидаемой. Напоминая, что после встречи "четверки" в Париже в декабре-2019 стороны не выполнили все взятые на себя обязательства. Стало быть, нет предпосылок для новой встречи, на что не раз обращали внимание в Кремле.

"С украинской стороны видим классическую для Зеленского последнего времени решительную риторику по отношению к России, к международным партнерам. В Офисе президента рассказывают всем, кто что должен делать. При этом сами лишь призывают, не демонстрируя реальных действий, не предлагая каких-то выходов из ситуации. Учитывая, что Россия недавно открыто использовала украинских граждан ОРДЛО для голосования на выборах в Госдуму, это точно не выглядит как намерение наладить диалог. Если встреча всё же состоится, важно нащупать некий компромисс в сфере безопасности. Прекращение обстрелов, отвод войск и вооружения и так далее. Это окажет позитивное влияния на дальнейший ход мирного урегулирования. Но пока особого оптимизма по этому поводу нет", – резюмирует политолог.

Ранее в материале издания "Комментарии" - Дипломат об идее ОП по-быстрому организовать "Нормандию": Меркель может дожать Путина.

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