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Елизавета Черных
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос достижения мира на Донбассе и подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки". Аналогичные переговоры с Меркель и Макроном провел президент РФ Владимир Путин.
Встреча в "нормандском формате": состоятся ли переговоры и какова их роль - фото из открытых иточников
Каковы перспективы такого саммита? Какую роль в этом может сыграть визит в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд? Кто и на какие уступки может, в конце концов, пойти? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что рассчитывать на серьезный прорыв в рамках саммита в "нормандском формате" вряд ли можно.
По его мнению, если встреча в нормандском формате всё же состоится в ближайшее время, там могут быть определенные уступки со стороны Киева, которые, не факт, что станут афишировать.
В этой ситуации радует лишь то, отмечает Виктор Каспрук, что, похоже, США более активно решили принять участие в урегулировании российско-украинского конфликта.
Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко считает, что пока нельзя говорить, будто саммит лидеров "нормандского формата" или их советников планируется в ближайшее время.
Позицию РФ он считает ожидаемой. Напоминая, что после встречи "четверки" в Париже в декабре-2019 стороны не выполнили все взятые на себя обязательства. Стало быть, нет предпосылок для новой встречи, на что не раз обращали внимание в Кремле.
"С украинской стороны видим классическую для Зеленского последнего времени решительную риторику по отношению к России, к международным партнерам. В Офисе президента рассказывают всем, кто что должен делать. При этом сами лишь призывают, не демонстрируя реальных действий, не предлагая каких-то выходов из ситуации. Учитывая, что Россия недавно открыто использовала украинских граждан ОРДЛО для голосования на выборах в Госдуму, это точно не выглядит как намерение наладить диалог. Если встреча всё же состоится, важно нащупать некий компромисс в сфере безопасности. Прекращение обстрелов, отвод войск и вооружения и так далее. Это окажет позитивное влияния на дальнейший ход мирного урегулирования. Но пока особого оптимизма по этому поводу нет", – резюмирует политолог.
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