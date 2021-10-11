Зеленский обсудил с Меркель и Макроном Донбасс

Глава Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и французким президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский с европейскими лидерами, фото Офис президента

Владимир Зеленский выразил благодарность канцлеру Германии и президенту Франции за поддержку нерушимости границ Украины и за участие в нормандском формате.

Лидеры стран обсудили ситуацию на Донбассе. Это нужно для того, чтобы начать делать шаги для подготовки следующей встречи "нормандской четверки". От ее проведения лидеры ожидают высоких результатов. Участники саммита считают, что достижение договоренностей будет способствовать стабильному миру на Востоке. Также они высказали предложения относительно договоренностей, которые можно вынести на проведение саммита. Для понимания событий, Владимир Зеленский рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Лидеры Германии и Франции отнеслись одобрительно к решению украинской стороны по развязке конфликта.

Отдельным вопросом участники Нормандского саммита обсудили важность выполнять взятые на себя обязательства по решениям встречи, которая прошла в Париже в 2019 Их планируют обсудить на встрече лидеров четверых стран. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель сказали, что убедят президента России Владимира Путина присоединиться к этим предложениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, который приехал поучаствовать в мероприятиях к годовщине трагедии Бабьего Яра. Владимир Зеленский отметил, что посещение Киева Штайнмайером важно для Украины. По его словам, Германия важный партнер Украины в Европе.

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