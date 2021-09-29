Дипломат об идее ОП по-быстрому организовать «Нормандию»: Меркель может дожать Путина

На Банковой теперь одержимы новой идеей – провести саммит "Нормандской четверки", пока действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не сложила еще свои полномочия. Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что идет работа, чтобы провести саммит "Нормандской четверки" еще до конца каденции Ангелы Меркель. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский дипломат Даниил Лубкивский.

Нормандская четверка Фото из открытых источников

Он отмечает, странная получается ситуация. Канцлер Меркель покидает свой пост. Скоро будет сформировано новое правительство, придет новый канцлер. Это будет новая политическая реальность, которая будет иметь новое реальное влияние на развитие ситуации.

"Может, есть смысл дождаться этой реальности? Да, эта реальность может оказаться сложной. Но именно она будет настоящей. Серьезную внешнеполитическую тактику надо выстраивать именно с ее учетом, а не учитывая прошлое. Не так ли? Или случилось что-то исключительное и нам неизвестно, что только Меркель на конец своей каденции способна дожать Путина? Что-то изменилось в позиции Путина? А, может, что-то изменилось в нашей позиции?", – задается вопросом Даниил Лубкивский.

По его словам, намерение провести саммит Нормандии до конца каденции Меркель, чтобы поблагодарить ее и не забыть, о чем договаривались в Минске, звучит примерно так же, как разговоры о глазу на глаз с Путиным, где Владимир Зеленский даст бескомпромиссный отпор врагу.

Дипломат считает, что нашим интересам нужны не пустые саммиты. Нам нужна качественно иная, недели сейчас, системная работа с партнерами, чтобы найти способ сохранить давление на Кремль в новых и очень прохладных международных обстоятельствах.

Читайте также на портале "Комментарии" мнение Даниила Лубкивского – уровень международного доверия к нынешнему руководству Украины есть беспрецедентным.

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