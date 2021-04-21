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Встреча с Путиным на Донбассе: какие опасности несет предложение Зеленского

Предложением Путину встретиться на Донбассе Зеленский унизил Украину, считает дипломат Константин Елисеев

сегодня, 20:50
Автор:

Вечканова Елена

Украинское общество бурно обсуждает вероятность встречи Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным на оккупированном Донбассе.

Встреча с Путиным на Донбассе: какие опасности несет предложение Зеленского

Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua

По мнению экс-замглавы Администрации президента Константина Елисеева, предложение украинского президента принесло больше проблем, чем позитива. Об этом дипломат сообщил в личном Telegram-канале.

Много экспертов считают сомнительным подобное решение Зеленского. Елисеев же называет его "кризисом жанра" у нынешнего президента. По мнению эксперта, недавнее видеообращение только пополнило список безрезультативных "импровизаций Банковой" в сторону Кремля.

По словам Константина Елиссева, подобным предложением Владимир Зеленский позволил Кремлю в очередной раз унизить Украину. Дипломат подчеркивает, что вероятность личной встречи Зеленского и Путина слишком низкая, тем более на Донбассе.

"Логика последних событий без дополнительных аргументов доказывает, что Зеленского в Кремле пока поставили "на паузу", — пишет дипломат, подчеркивая, что РФ пока в нашем президенте видит лишь "хорошего актера".

Также обращение главы государства стало своеобразным повтором уже выпущенного ролика двухгодичной давности. Елисеев напоминает, что тогда Зеленский утверждал, что "нужно поговорить", но это ни к чем не привело. Существует вероятность, предполагает эксперт, что в мире повторение тактики могут принять за "новый поиск мира в глазах Путина". Тем более, что Зеленский якобы выступает в роли "просителя".

Елисеев добавляет, что встреча президентов тет-а-тет могла бы окончательно девальвировать переговорный процесс. Помимо прочего, Путину ничего не стоило бы манипулировать результатами встречи в своих интересах, уверен дипломат. От подобного шага Россию всегда останавливает присутствие иностранных партнеров на переговорах.

"Предложение встречи с Путиным на оккупированном Донбассе полно популизма и непрофессионализма. Это не только о традиционных канонах дипломатии, где подобного рода встречи готовятся не экспромтом, а по официальному запросу. Это также о вопросе безопасности, которую в этом случае не обеспечит и не будет гарантировать ни одна из сторон", — подчеркивает Константин Елисеев.

Резюмируя, эксперт говорит, что в этой ситуации стоит больше внимания уделить даже не предложению Зеленского, а ответу из РФ.

"Кремль дает понять, что готов встретиться с Зеленским лишь при условии капитуляции Украины. Никакими видео в исполнении президента это обстоятельство не изменить, а исключительно четкой стратегией, которой и дальше не хватает на Банковой", — говорит дипломат.

По мнению Елисеева, Украине следует вспомнить о координации своих действий по отношению к России с международными партнерами, чтобы те "не удивлялись очередным импровизациям Банковой".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Константин Елисеев оценивает предстоящий саммит Байдена и Путина.

Также на портале вы можете узнать, зачем встретиться с Путиным хочет и Леонид Кравчук.


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Источник: https://t.me/eliseiskipolya/116
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Обусуждения

Бандеровец

сегодня, 20:19

да создайте вы, бляди, атомную бомбу. пусть Украина опять станет ядерной державой. сколько можно терпеть? заебали москали проклятые.

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