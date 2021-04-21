Встреча с Путиным на Донбассе: какие опасности несет предложение Зеленского

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Вечканова Елена
Украинское общество бурно обсуждает вероятность встречи Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным на оккупированном Донбассе.
Константин Елисеев. Фото: president.gov.ua
По мнению экс-замглавы Администрации
президента Константина Елисеева, предложение украинского президента принесло больше проблем, чем позитива. Об этом дипломат сообщил в личном Telegram-канале.
Много
экспертов считают сомнительным подобное решение Зеленского. Елисеев же называет
его "кризисом жанра" у нынешнего президента. По мнению эксперта, недавнее
видеообращение только пополнило список безрезультативных "импровизаций Банковой"
в сторону Кремля.
По словам Константина Елиссева, подобным предложением Владимир Зеленский позволил Кремлю в очередной раз унизить Украину. Дипломат подчеркивает, что вероятность личной встречи Зеленского и Путина слишком низкая, тем более на Донбассе.
Также обращение
главы государства стало своеобразным повтором уже выпущенного ролика двухгодичной
давности. Елисеев напоминает, что тогда Зеленский утверждал, что "нужно
поговорить", но это ни к чем не привело. Существует вероятность, предполагает
эксперт, что в мире повторение тактики могут принять за "новый поиск мира в
глазах Путина". Тем более, что Зеленский якобы выступает в роли "просителя".
Елисеев
добавляет, что встреча президентов тет-а-тет могла бы окончательно
девальвировать переговорный процесс. Помимо прочего, Путину ничего не стоило бы
манипулировать результатами встречи в своих интересах, уверен дипломат. От
подобного шага Россию всегда останавливает присутствие иностранных партнеров на
переговорах.
Резюмируя,
эксперт говорит, что в этой ситуации стоит больше внимания уделить даже не
предложению Зеленского, а ответу из РФ.
По мнению
Елисеева, Украине следует вспомнить о координации своих действий по отношению
к России с международными партнерами, чтобы те "не удивлялись очередным импровизациям
Банковой".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как Константин Елисеев оценивает предстоящий саммит Байдена и Путина.
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можете узнать, зачем встретиться с Путиным хочет и Леонид Кравчук.
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Бандеровец
сегодня, 20:19
да создайте вы, бляди, атомную бомбу. пусть Украина опять станет ядерной державой. сколько можно терпеть? заебали москали проклятые.