Встреча Байдена и Путина: удастся ли договориться об урегулировании конфликта на востоке Украины

В эту среду, 16 июня, в Женеве состоится американо-российский саммит. Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин обсудят ряд важных тем. Не обойдут стороной и Украину.

Встреча Байдена и Путина. Фото: www.insider.com

Какова вероятность того, что удастся приблизиться к урегулированию конфликта на востоке нашей страны, который продолжается с 2014 года? Как оценивать в этом ракурсе недавнее интервью Владислава Суркова, бывшего помощника президента РФ, курировавшего группировки "Л-ДНР", где он откровенно говорит, что Минские соглашения выгодны РФ? Об этом изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Вряд ли РФ и США договорятся способствовать завершению конфликта на востоке Украины в сжатые сроки

Директор Украинского института политики Руслан Бортник, отвечая на вопрос, напомнил, что Сурков — участник переговоров по урегулированию конфликта, один из разработчиков Минских соглашений.

"И сегодня, находясь в отставке, он, безусловно, будет рассказывать о великой победе, к которой лично причастен — к "Минску". Думаю, надо расценивать эти заявления Суркова в русле самооправдания, героизации собственной деятельности на посту фактически куратора украинского направления своего времени. А потому — скептически. Не забывая, что в РФ на осень запланированы выборы в Госдуму и такие заявления могут делаться для внутреннего потребления. С другой стороны, подобные "сурковские" тезисы создают критически настроенное общественное мнение в Украине относительно Минских соглашений", — объясняет Руслан Бортник.

Размышляя о саммите Байден-Путина в разрезе конфликта на востоке Украины, эксперт признался, что вряд ли возможны какие-то стратегические договоренности.

"Впрочем, подтвердив приверженность Минских соглашений, могут попробовать создать некий спецформат между США и РФ по урегулированию ситуации на Донбассе. Возможны какие-то точечные договоренности по деэскалации конфликта, уменьшению градуса военного противостояния.

В то же время надеяться на то, что РФ и США договорятся разделить зоны влияния в Украине, будут способствовать завершению конфликта в сжатые сроки, пока не приходится, — считает Руслан Бортник. — На стратегические уступки стороны явно не готовы".

Саммит может иметь два сценария для Украины

Руководитель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов, в свою очередь, считает, что заявление Суркова о Минских соглашениях — это правда. Но не вся.

"Вся правда заключается в том, что Минские соглашения выписаны таким образом, что их можно интерпретировать по-разному. И, соответственно, выполнить как выгодным для России, так и выгодным для Украины способом. Поскольку каждая из сторон "читает" соглашения в выгодном для себя свете и не соглашается на вариант прочтения визави, то ситуация стоит на месте и останется такой же после встречи Байдена с Путиным", — уверен Сергей Стуканов.

По его мнению, надеяться на какие-то существенные сдвиги в решении вопроса Донбасса после встречи президентов России и США не стоит.

"Лидеры сосредоточатся на глобальных вопросах межгосударственных отношений. Безусловно, украинский вопрос будет на повестке дня. Но всё ограничится повторением давно известных позиций Байдена и Путина, — прогнозирует эксперт. — Президент США будет призывать РФ способствовать выполнению Минских соглашений, а Путин пожалуется на то, что их не исполняет прежде всего Киев".

Сергей Стуканов также предусматривает, что тема Крыма останется за скобками. Если не принимать во внимание фраз "для отвода глаз" о непризнании Вашингтоном аннексии.

"Москва очень чувствительно воспринимает любые упоминания о оккупированном полуострове. Последний скандал с формой украинской сборной это очень хорошо продемонстрировал. В то же время, очевидно, что "клубок" будет закручивается и сегодня украинский вопрос — это не только Донбасс и Крым, но и "Северный поток-2" (СП-2). Думаю, о формах компенсации и гарантии для Украины после старта СП-2 также пойдет речь", — отмечает эксперт.

Резюмируя, Сергей Стуканов делает два вывода:

"Первый: Украина не будет в этих переговорах разменной монетой, Вашингтон не оставит нас на произвол судьбы. Определённые "красные линии" для Путина будут очерчены и повторены.

Второй вывод: чуда не произойдет. Россия проводит массовую паспортизацию на Донбассе и уже готовит законодательные решения для упрощённой паспортизации украинцев в частности и белорусов в целом.

Это свидетельствует о том, что РФ стремится только укреплять свои позиции на Донбассе, но отнюдь не отдавать его Украине. Так что о выполнении Минских соглашений с ее стороны речь не идет".

Ранее издание "Комментарии" сделало обзор о том, как готовятся к американо-российскому саммиту в Белом доме и Кремле и о политическом турне американского президента по Европе.

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