Законопроект о репатриации в РФ: что означают подобные инициативы для Украины

В Государственную думу России внесли законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть украинцы и белорусы. В документе называют репатриационную составляющую "ключевым пробелом" госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ "соотечественников, проживающих за рубежом". Кроме того, право на репатриацию предлагают предоставлять согласно двум критериям: соответствие определению соотечественника и свободное владение русским языком.



Законопроект о репатриации в РФ для украинцев и белорусов. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Комментарии" разбирались вместе с экспертами, что означают такие инициативы российских парламентариев и что может противопоставить им Украина.

Демографические проблемы в России

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан считает, что законопроект о репатриации и репатриантах, который был внесен в Госдуму РФ от имени депутата "Единой России", Константина Затулина, является продолжением гибридной политики Кремля по "собиранию земель".

"Правда в этом случае речь идет уже не о землях, а о людях, которые могут вернуться на свою историческую родину, в постсоветскую Россию, – подчеркивает эксперт. – Цель этого закона скорее не геополитическая, а сугубо практическая. Территории за Уралом пустеют, люди уезжают в более благополучные регионы европейской части страны или за рубеж. По данным Министерства регионального развития РФ, начиная с 1990 года, в стране исчезло 23 тысячи населенных пунктов. В течение последних 20 лет не стало около 20 тысяч деревень. Уровень смертности в этом году бьет рекорды – 113 человек на 10 тыс. Заявленные Роскомстатом 144 млн общей численности населения РФ, по состоянию на начало 2021 года, явно не соответствует действительности. Более приближенными к действительности считают показатели около 80 млн. граждан России и до 20 млн мигрантов, большая часть из которых – выходцы из постсоветских стран. Как говорится, природа не терпит пустоты и оставленные российским населением территории активно осваиваются мигрантами: выходцами из среднеазиатских стран, Китая и Северной Кореи".

По мнению Александра Курбана, если раньше это было вполне приемлемым решением проблемы с демографическим кризисом, то сегодня выглядит как угроза национальной безопасности РФ.

"Выходцы из стран Средней Азии и Дальнего Востока являются носителями чужой культуры и традиций, – поясняет эксперт. – Они не ассимилируются на территории России, а наоборот – создают национальные анклавы, которые являются идеальной средой для сепаратистских движений. Особенно опасной эта тенденция становится на фоне ослабления международных позиций РФ и активного прессинга со стороны Китая, Турции".

До начала российско-украинского военно-политического конфликта РФ вполне могла привлекать на свою территорию славянское население из Украины и Беларуси. Экономическая ситуация в стране была достаточно стабильная и перспектива для репатриантов – очень привлекательная, подчеркивает Александр Курбан. Но сегодня, в связи с падением уровня жизни и политическим кризисом в РФ, для украинских и белорусские заробитчан более привлекательной является европейская альтернатива, прежде всего, в странах Восточной Европы.

"Это серьезно ограничило поток мигрантов в РФ. Вариантов решения этой проблемы у руководства Кремля пока нет. Полмиллиона российских паспортов, розданных в ОРДЛО, кардинально проблему не решат, – уверен эксперт. – Тем более, что многие жители Донбасса, уехавшие с началом войны в глубинные регионы РФ, возвращаются домой".

Александр Курбан не исключает, что законопроект Затулина несколько оживит ситуацию с притоком славянского населения в РФ. Но при этом останется пустым звуком, если не будет соответствующей программы финансового стимулирования, достаточной для того чтобы вызвать желание ехать в районы с неблагоприятным климатом – и перспективами оказаться нежелательными соседями с представителями других этнических групп.

"Следует отметить еще одно важное обстоятельство, которое стало причиной появления такого законопроекта. В российских регионах растет уровень национального самосознания местных народов. Особенно заметны националистические настроения у тюркских народов Поволжья и Сибири. К примеру, республика Саха (Якутия), Тыва и Татарстан, демонстрируют сегодня достаточно заметные сепаратистские настроение. Славянского населения там критически мало и оно находится под давлением представителей автохтонных народов, – отмечает Александр Курбан. – Безусловно, в законопроекте Затулина присутствует и геополитическая составляющая. Идея "русского мира", без границ и преград, все еще бродит в умах кремлевских руководителей. Как элемент гибридной внешнеполитической стратегии РФ, этот законопроект сыграет свою роль".

"Украина должна оставаться региональным центром демократических преобразований"

Эксперт в сфере коммуникаций, соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмила Долгоновская уверена, что законопроект о репатриации следует рассматривать как очередной шаг РФ в осуществлении своей имперской политики.

"На российском сайте Парламентской газеты эта новость вообще проходит под названием "Затулин внес в Госдуму закон о репатриации граждан Беларуси и Украины". То есть, государство-агрессор, которое развязало войну в Европе, разрушило признанные на международном уровне границы Грузии и Украины, нарушило ряд международных договоров, забрало и продолжает забирать жизни украинских граждан для удовлетворения своих геостратегических амбиций, цинично продолжает свое наступление", – подчеркивает Людмила Долгоновская.

Она напоминает, что это происходит на фоне паспортизации населения Донбасса, что уже является нарушением суверенитета нашего государства и Минских договоренностей.

"В то же время на территории самой РФ продолжаются притеснения коренных народов, национальные республики которых вообще могут исчезнуть после принятия изменений в Конституцию РФ. То есть, идет русскоцентричная ассимиляционная политика, – отмечает эксперт. – Кремлем через Россотрудничество, Russia Today и другие каналы влияния продолжается многолетняя информационная экспансия, направленная на поддержание "свободного выбора в пользу духовной, культурной и правовой связи" с Россией (как сказано в законе о политике в отношении соотечественников, проживающих за рубежом)".

По мнению Людмилы Долгоновской, вялая реакция Запада и уступки Кремлю (то же строительство газопровода Северный Поток-2), по сути, развязывают руки Путину в реализации его имперских планов.

"Первоочередную угрозу эти решения, по моему мнению, представляют для Беларуси, где искусственно размыта национальная идентичность граждан, а действующая власть зависит от Путина. Украина как форпост сопротивления российской агрессии в Европе, должна продолжать выполнять эту свою миссию и быть центром свободы, региональным центром демократических преобразований", – резюмирует Людмила Долгоновская.

Ранее "Комментарии" писали, сколько жителей Донбасса получили российское гражданство.

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