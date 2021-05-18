Где пройдет встреча Байдена и Путина: в Кремле приоткрыли занавес

Встреча президента США Джо Байдена и лидера Российской Федерации Владимира Путина точно состоится в одной из европейских столиц. Об этом заявил глава МИД России Сергей Рябков.

Джо Байден и Владимир Путин - фото РИА

Однако, по его словам, точную дату, время и место события до сих пор не утвердили. Решение находится в процессе обсуждения двух сторон. Но Рябков уже назвал предстоящую встречу президентов крупнейшим мероприятием в истории России и США.

Российский министр также заявил, что в случае достижения всех договоренностей подготовка к событию будет достаточно глубокой и потребует некоторого времени. При этом он отметил, что встреча будет происходить в "одной из дипломатических столиц Европы".

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки рассчитывает встретиться с главой РФ Владимиром Путиным уже в июне этого года. Не исключено, что лидеры двух стран смогут пообщаться во время весеннего турне президента Америки странами Европы.

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