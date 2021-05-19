В ОП рассказали, когда и где могут встретиться Зеленский и Байден

Представители отечественного политикума продолжают делать прогнозы насчет вероятной встречи лидеров украинского и американского государств. По информации канала "Украина 24", президент Владимир Зеленский может увидеться со своим заокеанским коллегой уже в начале лета 2021 года.



Зеленский и Байден могут встретиться в июне 2021 года. Фото: Лига.Нет

По словам замглавы Офиса президента Игоря Жовквы, у Джозефа Байдена анонсировали объемный визит в Европу. Точного количества стран, посещение которых запланировано американским президентом, пока не озвучивали.

Однако в ОП считают, что, если в графике Байдена будет достаточно времени, политик может встретиться с главой украинского государства Владимиром Зеленским — не на территории нашей страны. Также вероятность подобного мероприятия будет зависеть и от загруженности самого Зеленского, уточнил Жовква.

Стоит отметить, что во время "европейского турне" Джозеф Байден, скорее всего, проведет обещанный саммит с российским президентом Владимиром Путиным. Большинство отечественных экспертов уверены, что война в Украине будет одним из ключевых вопросов на встрече политиков.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинские дипломаты рассматривают различные возможности насчет организации встречи Байдена и Зеленского. Также предполагается, что ближе к осени глава Штатов может прибыть в Украину лично. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, удастся ли, по мнению отечественных экспертов, Джозефу Байдену "усмирить" агрессивных российских политиков. По мнению политического эксперта Даниила Богатырева, президент США хочет возродить мировое господство американцев. Как видят дальнейшее развитие отношений между администрациями Байдена и Путина специалисты, читайте в нашей публикации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!