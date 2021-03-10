Кравчук заявил о массовой мобилизации российских войск на Донбассе

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что Россия развернула массовую мобилизацию своих войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом", который вещает на территорию ОРДЛОУ.

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По его словам, наша делегация снова выступит с предложением обсудить мирный план на уровне ТКГ. Он отметил, что если россияне снова отвергнут попытки мирного диалога, то Украина будет вынуждена противостоять агрессии РФ.

Кравчук заявил, что на оккупированные территории стягиваются российские войска, которые проводят тренировки и учения. Он подчеркнул, что армия Украины не такая, какой была 5 лет назад и готова дать отпор любому, кто представляет угрозу.

Первый президент отметил, что на любую опасность наша страна будет отвечать зеркально и адекватно, не создавая ситуаций, которые будут нести опасность для человеческих жизней.

Глава украинской делегации сказал, что наши силовики в полной мере осведомлены о ситуации на линии фронта при помощи данных разведки и других способов. Также он заявил, что Украина сохранят поддержку США и Европы, которые помогают нашей страны в противостоянии российской агрессии.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

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