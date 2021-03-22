Война на Донбассе: в ТКГ рассказали о провокации России с террористами

В украинской делегации в минской ТКГ рассказали о провокациях со стороны России на переговорах касательно урегулирования конфликта по Донбассу. Об этом рассказал представитель Донецка со стороны Украины Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, украинская сторона продолжает настаивать на том, что террористы не могут принимать участия в переговорах по Донбассу. Гармаш рассказал о том, как россияне соблюдают это требование Украины.

Он отметил, что необходимо будет смотреть, как делегация России и её представители из оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут вести себя на будущих заседаниях ТКГ. Гармаш сказал, что на последнем заседании ТКГ почти 5 часов обсуждался вопрос о невозможности участия в переговорах людей, которые осуждены в Украине за терроризм.

Представитель Донецка сказал, что всё будет зависеть в первую очередь от России.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооружённая агрессия, в которой принимают участие незаконные вооружённые формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Россия же своё участие в конфликте отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства её прямого военного вторжения на территорию Украины. В переговорах Кремль постоянно склоняет Украину к прямым переговорам с марионеточными администрациями "ЛДНР", которые в нашей стране признаны террористическими организациями.

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