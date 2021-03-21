Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, какие планы имеет Джозеф Байден на Украину. Об этом дипломат сообщил в интервью изданию НВ.

Внешняя политика США: поддержит ли Байден Украину. Фото: rbk.ru

По словам Волкера, Украина будет иметь широкую поддержку в Америке. Поэтому власти США и в дальнейшем планируют поддерживать нашу страну, независимо от отношений Вашингтона и Москвы.

На сторону Украины становятся практически все представители американских властей: демократы, республиканцы, Белый дом, Сенат, администрация президента США и сам президент.

"Думаю, нынешняя президентская администрация будет двигаться в том же направлении. Они продолжат санкции против России и будут поддерживать Украину, всячески отражать российскую дезинформацию и пропаганду. Мы уже видим новые санкции, введенные администрацией Байдена против России из-за отравления Навального", — сообщил Курт Волкер.

Однако дипломат прогнозирует тяжелые времена как для Украины, так и для Америки. Волкер напомнил об обострении действий на Донбассе и агрессии России. Однако поддержка Джозефа Байдена останется неизменной, отмечает бывший спецпредставитель.

Напомним, ранее Курт Волкер рассказал, чего не хватает Украине для трансформации. Что же нужно стране, чтобы развивать в дальнейшем демократию, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что 7 лет назад, 18 марта 2014 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал с "руководством" АР Крым и Севастополя договор о "присоединении Крыма к России". Это произошло лишь через два дня после псевдореферендума.

Наше издание поинтересовалось у экспертов, какие выводы мы сделали из того, что произошло, какие важные шаги предприняли, чтобы подобного не повторилось, а возвращение Крыма Украине стало ближе. Мысли экспертов читайте здесь.

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