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Кириєнко Анна
Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, какие планы имеет Джозеф Байден на Украину. Об этом дипломат сообщил в интервью изданию НВ.
Внешняя политика США: поддержит ли Байден Украину. Фото: rbk.ru
По словам Волкера, Украина будет иметь широкую поддержку в Америке. Поэтому власти США и в дальнейшем планируют поддерживать нашу страну, независимо от отношений Вашингтона и Москвы.
На сторону Украины становятся практически все представители американских властей: демократы, республиканцы, Белый дом, Сенат, администрация президента США и сам президент.
Однако дипломат прогнозирует тяжелые времена как для Украины, так и для Америки. Волкер напомнил об обострении действий на Донбассе и агрессии России. Однако поддержка Джозефа Байдена останется неизменной, отмечает бывший спецпредставитель.
Напомним, ранее Курт Волкер рассказал, чего не хватает Украине для трансформации. Что же нужно стране, чтобы развивать в дальнейшем демократию, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что 7 лет назад, 18 марта 2014 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал с "руководством" АР Крым и Севастополя договор о "присоединении Крыма к России". Это произошло лишь через два дня после псевдореферендума.
Наше издание поинтересовалось у экспертов, какие выводы мы сделали из того, что произошло, какие важные шаги предприняли, чтобы подобного не повторилось, а возвращение Крыма Украине стало ближе. Мысли экспертов читайте здесь.
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Брат
сегодня, 16:34
Скажу,кск знающий-подержит и бросит.В Нью-Йорк Таймс опубликована статья о том,что пендоглобалисты для задобрення России и отрыва ее от союза с Китаем готовы отдать России украину и прибалтику,т.е вывести оттуда свои войска и прекратить свою им поддержку.Так что доставайте российские флаги и учите русский,кто еще не знают.Остальные будут сосланы на рудники.