Война на Донбассе: стало известно, что сейчас будет делать Россия

Стало известно, что будет делать Россия в войне на Донбассе после своего провала на дипломатическом фронте. Россияне будут применять свою привычную тактику. Об этом рассказал украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, после того как Россия потерпела дипломатическое поражение по вопросу Донбасса, она будет привычно заниматься обострением на фронте, что и происходит сегодня.

Он отметил, что россияне прекрасно понимают, что им не удалось посадить Киев за стол переговоров с главарями боевиков "ЛДНР". Точно также Украина не идет на уступки в политической части минских соглашений, вопросе амнистии, особого статуса Донбасса и формулы Штайнмайера.

Эксперт заявил, что Россия начинает обострение на фронте для того, чтобы давить на Украину военным и дипломатическим способом. Также он напомнил о высказываниях министра иностранных дел РФ Лаврова, который сказал о том, что Россия готова к разрыву отношений с Европейскими странами.

Также Снегирев упомянул форум боевиков "Русский Донбасс", где звучали призывы "присоединить" Донбасс к России, а также озвучивались планы полного захвата территорий Донецкой и Луганской областей.

Эксперт отметил, что украинские военнослужащие на фронте адекватно отвечают на провокации оккупантов и готовы дать отпор во время обострения.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования.

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