Смена армейского руководства: шансы Верещук и реальные претенденты

На фоне конфликта между главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном, в Telegram-каналах все чаще стала появляться информация о том, что кресло главы Минобороны может занять народный депутат Ирина Верещук.



Ирина Верещук. Фото из открытых источников

Так, по данным Telegram-канала "Shadow Anonymous", кандидатуру Ирины Верещук на должность министра обороны президенту Владимиру Зеленскому предложил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. При этом, сообщалось, что Верещук вдохновилась этой идеей и даже написала на своей странице в Facebook пост, в котором назвала "позором" происходящее между Хомчаком и Тараном.

Ирина Верещук также заявила о намерениях провести реформу военного образования в стране, а ОО "Опора" обращает внимание на то, что политик активно поддерживает в Раде проекты, направленные на социальную защиту военнослужащих.

В то же время в соцсетях становится все больше людей, которые высказываются против Ирины Верещук, как кандидата на должность министра обороны Украины. Общественные активисты обращают внимание на то, что у нардепа совершенно нет опыта и необходимых знаний в военной сфере.

"Это такая шутка (о вероятности назначения Верещук министром обороны)? Ко Дню независимости Брунея и по случаю дня рождения Виктора Ющенко? Неужели у маразма нет дня?" – написал Любомир Шкорута

"Shadow Anonymous" пишет, что, судя по всему, Ирина Верещук относит себя к сторонникам Дмитрия Разумкова. Сообщается, что вокруг спикера парламента образовалась некая группа депутатов, которая критически относится к решениям и инициативам президента Зеленского. В качестве примера можно привести ситуацию с назначением министра образования Сергея Шкарлета. Тогда президенту был важен каждый голос, но Верещук, вместе с Разумковым, не проголосовали.

В таком контексте кандидатура Верещук на должность министра обороны кажется маловероятной.

По данным "Украинской правды" разговоры о смене военного руководства в стране начались еще в декабре прошлого года. Причин тому много, и одна из, как заявляют эксперты, — "профнепригодность Хомчака".



"Самая большая профнепригодность Хомчака сегодня заключается в том, что за время его командования не было освобождено ни единого сантиметра украинских территорий", — говорит военный эксперт Роман Коваль.

Среди наиболее вероятных кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ эксперты называют генерал-полковника Сергея Попко, который в период с 2016 по 2019 годы был Командующим Сухопутными войсками Украины. Также рассматриваются кандидатуры Сергея Наева (Командующий ООС) и Юрия Содоля (Командующий морской пехотой).

Наиболее вероятными кандидатами на должность главы Минобороны называют креатуру секретаря СНБО Алексея Данилова – генерал-полковника Михаила Коваля или Андря Сенченко. Кандидатуру последнего, по некоторым данным, поддерживает большинство депутатов, руководство СБУ и сами военные.

Напомним, между главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном возник конфликт на фоне финансовых вопросов. Отечественные СМИ пишут, что каждый из них претендует на кураторство бюджетных денег. По данным журналиста Юрия Бутусова, "последней каплей" стали иски Хомчака против Тарана, поданные за то, что министр запретил главнокомандующему использовать военную авиацию в коммерческих целях.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский назначил проверку подразделений ВСУ на передовой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!