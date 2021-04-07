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Главная Новости Политика внешняя политика Война на Донбассе: пропагандист Соловьев призвал использовать ядерное оружие
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Война на Донбассе: пропагандист Соловьев призвал использовать ядерное оружие

Он заговорил о столкновении России и НАТО на Донбассе

сегодня, 12:05
Автор:

Гриниченко Дима

Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев заговорил о возможном применении ядерного оружия против Украины. Такие рассуждения он развел во время своей программы, когда речь зашла об обострении ситуации на Донбассе.

Война на Донбассе: пропагандист Соловьев призвал использовать ядерное оружие

Пропагандист Соловьев

По словам Соловьева, на Донбассе возможно якобы прямое столкновение российских военных и войск стран НАТО из-за чего "могут погибнуть 400 тысяч россиян на Донбассе". О том, что никаких войск НАТО нет ни на территории Украины, ни тем более вблизи Донбасса, пропагандист не упомянул. 

Одного из гостей, которого представили в качестве военного эксперта, Соловьев спросил о том, насколько возможен ядерный конфликт между сторонами войны на Донбассе, на что тот ответил, что любой конфликт может быть прекращен угрозой России о том, что она будет применять тактическое ядерное оружие. 

Гость пропагандистской программы также заявил, что применять ядерное оружие нужно "убедительно". Он заговорил о демонстрационном взрыве ядерного заряда в пустыне или мировом океане, чтобы его можно было увидеть. В ответ на реплику гостя Соловьев предложил "с этого и начать".

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Владимир Соловьев является одним из главных рупоров пропаганды России, который разжигает ненависть и войны против Украины последние 7 лет.

Ранее "Комментарии"сообщали о том, при каком условии развалится Россия.

Читайте также, почему Минск не может быть площадкой для переговоров по Донбассу. 


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Обусуждения

Жора

сегодня, 11:18

Какая разница, что сказала эта говорящая голова члена? Он же долбойоб, - у него на лице написано..

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