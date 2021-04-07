Война на Донбассе: пропагандист Соловьев призвал использовать ядерное оружие

Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев заговорил о возможном применении ядерного оружия против Украины. Такие рассуждения он развел во время своей программы, когда речь зашла об обострении ситуации на Донбассе.

Пропагандист Соловьев

По словам Соловьева, на Донбассе возможно якобы прямое столкновение российских военных и войск стран НАТО из-за чего "могут погибнуть 400 тысяч россиян на Донбассе". О том, что никаких войск НАТО нет ни на территории Украины, ни тем более вблизи Донбасса, пропагандист не упомянул.

Одного из гостей, которого представили в качестве военного эксперта, Соловьев спросил о том, насколько возможен ядерный конфликт между сторонами войны на Донбассе, на что тот ответил, что любой конфликт может быть прекращен угрозой России о том, что она будет применять тактическое ядерное оружие.

Гость пропагандистской программы также заявил, что применять ядерное оружие нужно "убедительно". Он заговорил о демонстрационном взрыве ядерного заряда в пустыне или мировом океане, чтобы его можно было увидеть. В ответ на реплику гостя Соловьев предложил "с этого и начать".

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Владимир Соловьев является одним из главных рупоров пропаганды России, который разжигает ненависть и войны против Украины последние 7 лет.

Ранее "Комментарии"сообщали о том, при каком условии развалится Россия.

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