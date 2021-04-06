ТКГ по Донбассу: почему Минск «умер» как место переговоров

После завершения пандемии украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по Донбассу не будет ехать в Минск на переговоры из-за вражеской риторики Беларуси в отношении Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, верное ли это решение и имеет ли к нему отношение недавний созвон президента Украины с руководителями США и Великобритании.

Украина откажется от Минска как места переговоров. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"После президентских выборов в Беларуси ситуация изменилась"

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина подчеркивает, что вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска обсуждается после президентских выборов в Беларуси, по результатам которых Лукашенко фактически назначил себя президентом. Затем были жесткие подавление протестов и усиливающаяся антиевропейская и антиукраинская риторика.

"Начиная с августа, в Беларуси массово и беспрецедентно нарушались все мыслимые и немыслимые права человека и граждан. К тому же, качественно начал усиливаться военно-политический компонент российского влияния на территорию Беларуси. Так что сейчас можно говорить, что Минск точно уже не может считаться даже относительно, даже символически нейтральной площадкой для ведения переговоров по Донбассу. Она никогда не была полностью нейтральной, но была приемлемой и для Украины, и для России — с политической точки зрения. Но после президентских выборов в Беларуси ситуация изменилась. Так что решение о переносе переговоров в другое место считаю достаточно обоснованным", — говорит Мария Золкина.

В то же время, отмечает она, важно понять, куда переносить ведение переговоров.

"Всё не так просто. В процессе принимают участие люди, которые являются нарушителями нашего украинского законодательства, Уголовного кодекса. И физически их приглашать на территорию какой-либо из стран ЕС будет опасным прецедентом. Это будет выглядеть как представлением им — пусть и символического – дипломатического, по сути, иммунитета. Так что новая переговорная площадка, с моей точки зрения, не должна быть в государствах-членах Евросоюза. Но такая страна не должна быть и политическим союзником РФ. То есть, это должно быть государство более-менее нейтральное, приемлемое как площадка для переговоров и для Украины, и для РФ", — резюмирует Мария Золкина.

"Минск как место переговоров умирал в два этапа"

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко уверен, что с самого начала выбор Минска как переговорной площадки был не лучшим решением для Украины.

"Уже тогда Беларусь была, по сути, составляющей частью Союзного государства с РФ. Фактически Украины и ОБСЕ вели переговоры в рамках ТКГ на территории противника, — поясняет Павел Жовниренко. – Ну, а после подтасованного результата выборов в Беларуси, после бури протестов и жестокого их подавления режим Лукашенко при поддержке Москвы, такая Беларусь окончательно стала сателлитом России. К тому же, Лукашенко прямо обвинял Украину в содействии этим протестам, в поставках оружия на территорию Беларуси. Были личные оскорбления в адрес президента Украины. После таких выпадов возвращаться к Минску как к месту проведения переговоров – это себя не уважать".

По мнению эксперта, Минск как место переговоров умирал в два этапа.

"Первый – всё более явное пребывание Беларуси в орбите РФ, второй – непосредственное после президентских выборов в августе прошлого года, результаты которых были фальсифицированы", — отмечает Павел Жовниренко.

Он не считает, что недавние телефонные переговоры президента Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом и премьером Великобритании Борисом Джонсоном имели отношение к Минскому формату в целом и Минску как площадке переговоров в частности.

"Минский формат — неработающих механизм. Это давно понятно. Даже нормандский формат буксует из-за активного противодействия переговорам со стороны России и пассивности Германии с Францией. А потому созвон главы Украины с руководителями США и Великобритании важен в ракурсе возможного воскрешения Будапештского формата. Который вполне может вдохнуть жизнь в переговорный процесс по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, а также способствовать восстановлению территориальной целостности нашей страны. Той самой, которую гарантировали США, Великобритания и Россия, когда Украина отказалась от статуса ядерной державы. Всё это закреплено Будапештским меморандумом. И именно его подписантов следует привлекать к переговорам", — считает Павел Жовниренко.

Напомним, Резников предрекает России "глубокие изменения". Эксперты рассказали, какова их вероятность и связь с войной на Донбассе.

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