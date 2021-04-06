Кравчук назвал условие, при котором развалится Россия

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал о том, при каких условиях Россия развалится на куски. Об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".

Леонид Кравчук

По его словам, если Россия рискнет пойти в широкомасштабное наступление на Украину на Донбассе, то это будет последний военный поход в ее истории, который приведет к развалу РФ на куски. Он отметил, что жил при первом секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве, решившем устроить соревнование с США, которое в итоге привело к развалу СССР.

Первый президент сказал, что если Россия втянется в большую войну, то это будет не Абхазия или Нагорный Карабах. Он подчеркнул, что они столкнутся с самой большой страной в Европе, которую будут поддерживать страны Запада. Кравчук заявил, что Россия не сможет завоевать и удержать Украину.

Справка: Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе в июле 2020 года. За время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, который назвали планом Кравчука. Документ предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и полную деоккупацию территорий.

До Кравчука главой украинской делегации был второй президент Украины Леонид Кучма, который занимал эту должность дважды – с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. Именно он подписал вторые Минские соглашения.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина больше не будет участвовать в переговорах в Минске.

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