Кравчук назвал условие, при котором развалится Россия

BTC/USD
59049.47
ETH/USD
2130.03
LTC/USD
237.73
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал о том, при каких условиях Россия развалится на куски. Об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".
Леонид Кравчук
По его словам, если Россия рискнет пойти в широкомасштабное наступление на Украину на Донбассе, то это будет последний военный поход в ее истории, который приведет к развалу РФ на куски. Он отметил, что жил при первом секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве, решившем устроить соревнование с США, которое в итоге привело к развалу СССР.
Первый президент сказал, что если Россия втянется в большую войну, то это будет не Абхазия или Нагорный Карабах. Он подчеркнул, что они столкнутся с самой большой страной в Европе, которую будут поддерживать страны Запада. Кравчук заявил, что Россия не сможет завоевать и удержать Украину.
Справка: Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе в июле 2020 года. За время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, который назвали планом Кравчука. Документ предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и полную деоккупацию территорий.
До Кравчука главой украинской делегации был второй президент Украины Леонид Кучма, который занимал эту должность дважды – с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. Именно он подписал вторые Минские соглашения.
С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина больше не будет участвовать в переговорах в Минске.
Читайте также о том, какой будет политика НАТО в отношении России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
я
сегодня, 14:10
Віктор, ви ж вибрали президента, раду. яких ще представників від областей потрібно?? ось ці вибрані людом й керують. не подобаєстья? ... до того ж, така пропозиція україни узаконить ордло. ні в якому разі. війну почав не донбас. він підхопив
Віктор
сегодня, 13:39
Пропозиція для вирішення питання реалізації нормального життя на Донбасі. Шановне товариство, Мінські домовленності - це архаїка, стільки років навколо цього документа одна балаканина. І усякі міждепутатські угрупування з участю інших держав – це відволікання від реального вирішення цього вжливого питання. Тому треба реалізувати інший шлях досягнення миру на Донбасі. Задамося питанням – чим відрізняються Донецька і Луганська області від Харьківської, Запорізької, Миколаїської, Херсонської, Одеської та інших областей України. Відповідь однозначна – нічим. Сьогоднішня ситуація створена штучно з ясною метою. Питання миру на Донбасі пропонується розглянути шляхом скликання народного віче на о. Хортиця – колисці Запорізького козацтва (можливо у Дніпрі, або у Харкові) з участю представників обласних рад усіх областей – представників народу України в тому числі Республіки Крим і представників ОРДЛО (забезпечивши їх безпеку і Республіки Крим, а токож представника ВРУ, представника ОП, представників Німеччини та Франції . Послухати чого хочуть і які вимоги представників ОРДЛО для встановлення миру на Донбасі. При цьому вони покажуть своє реальне обличчя. Обговорити усі пропозиції та розробити і підписати реальний план встановлення миру на Донбасі. У цьому плані обов'язково повинна бути офіційна заява (яка буде визнана міжнародними інституціями) саме представників ОРДЛО до РФ про відмову від усіх військових формувань і найманців та зброї з обов'язковим виведенням з окупованої території Донбасу усіх видів зброї . Така дія автоматично виведе Росію з питання встановлення миру, тобто їх присутність у вирішенні цієї проблеми буде не потрібна. Ми повинні самі розібратися у цій проблемі і знайти шляхи встановлення нормального життя для мешканців Донбасу. P.S. Можливо це наївна пропозиція? Але…