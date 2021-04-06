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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук назвал условие, при котором развалится Россия
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Кравчук назвал условие, при котором развалится Россия

Россия может повторить опыт СССР и перестать существовать

сегодня, 14:05
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук рассказал о том, при каких условиях Россия развалится на куски. Об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".

Кравчук назвал условие, при котором развалится Россия

Леонид Кравчук

По его словам, если Россия рискнет пойти в широкомасштабное наступление на Украину на Донбассе, то это будет последний военный поход в ее истории, который приведет к развалу РФ на куски. Он отметил, что жил при первом секретаре ЦК КПСС Никите Хрущеве, решившем устроить соревнование с США, которое в итоге привело к развалу СССР.

Первый президент сказал, что если Россия втянется в большую войну, то это будет не Абхазия или Нагорный Карабах. Он подчеркнул, что они столкнутся с самой большой страной в Европе, которую будут поддерживать страны Запада. Кравчук заявил, что Россия не сможет завоевать и удержать Украину.

Справка: Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе в июле 2020 года. За время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта на Донбассе, который назвали планом Кравчука. Документ предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и полную деоккупацию территорий.

До Кравчука главой украинской делегации был второй президент Украины Леонид Кучма, который занимал эту должность дважды – с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. Именно он подписал вторые Минские соглашения. 

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина больше не будет участвовать в переговорах в Минске.

Читайте также о том, какой будет политика НАТО в отношении России. 


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Источник: https://gordonua.com/publications/kravchuk-rossija-mozhet-sduru-pojti-v-nastuplenie-na-ukrainu-krysha-mozhet-poehat-dazhe-u-putina-1547017.html
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comments

Обусуждения

я

сегодня, 14:10

Віктор, ви ж вибрали президента, раду. яких ще представників від областей потрібно?? ось ці вибрані людом й керують. не подобаєстья? ... до того ж, така пропозиція україни узаконить ордло. ні в якому разі. війну почав не донбас. він підхопив

Віктор

сегодня, 13:39

Пропозиція для вирішення питання реалізації нормального життя на Донбасі. Шановне товариство, Мінські домовленності - це архаїка, стільки років навколо цього документа одна балаканина. І усякі міждепутатські угрупування з участю інших держав – це відволікання від реального вирішення цього вжливого питання. Тому треба реалізувати інший шлях досягнення миру на Донбасі. Задамося питанням – чим відрізняються Донецька і Луганська області від Харьківської, Запорізької, Миколаїської, Херсонської, Одеської та інших областей України. Відповідь однозначна – нічим. Сьогоднішня ситуація створена штучно з ясною метою. Питання миру на Донбасі пропонується розглянути шляхом скликання народного віче на о. Хортиця – колисці Запорізького козацтва (можливо у Дніпрі, або у Харкові) з участю представників обласних рад усіх областей – представників народу України в тому числі Республіки Крим і представників ОРДЛО (забезпечивши їх безпеку і Республіки Крим, а токож представника ВРУ, представника ОП, представників Німеччини та Франції . Послухати чого хочуть і які вимоги представників ОРДЛО для встановлення миру на Донбасі. При цьому вони покажуть своє реальне обличчя. Обговорити усі пропозиції та розробити і підписати реальний план встановлення миру на Донбасі. У цьому плані обов'язково повинна бути офіційна заява (яка буде визнана міжнародними інституціями) саме представників ОРДЛО до РФ про відмову від усіх військових формувань і найманців та зброї з обов'язковим виведенням з окупованої території Донбасу усіх видів зброї . Така дія автоматично виведе Росію з питання встановлення миру, тобто їх присутність у вирішенні цієї проблеми буде не потрібна. Ми повинні самі розібратися у цій проблемі і знайти шляхи встановлення нормального життя для мешканців Донбасу. P.S. Можливо це наївна пропозиція? Але…

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