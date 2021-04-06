Война на Донбассе: Кравчук заявил, что Путина загнали в угол

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук заявил, что президента России Владимира Путина загнали в угол и, теоретически, может начать эскалацию конфликта. Об этом он сообщил в интервью изданию "Гордон".

Владимир Путин

По его словам, Россия считает Украину не государством, а подконтрольной территорий, а поэтому ничего, кроме применения силы от нее ждать не стоит. Он отметил, что сегодня есть все признаки, которые говорят о том, что россияне готовят эскалацию конфликта на Донбассе. Первый президент сказал, что не знает, когда это случится, но высказал уверенность, что РФ готовится.

Глава украинской делегации заявил, что Россия не может противостоять НАТО, США и Европе, однако может давить на Украину и расширять плацдармы для дальнейших наступлений. Он отметил, что Владимира Путина загнали в угол и как бы в Кремле не пытались хвастаться своими возможностями, экономика России не способна выдержать конкуренцию с первыми странами мира, в частности США и Китаем

Он сказал, что сегодня в Москве не готовы к масштабному наступлению, однако когда медведя загоняют в угол, то от него можно ждать чего угодно, в том числе и большой глупости.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, какой будет политика НАТО в отношении России.

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